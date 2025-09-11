 Seimas apsispręs, ar didinti baudas už prievolių VMI nevykdymą

2025-09-11
Parlamentarai spręs, ar nuo sausio nustatyti baudas už informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pažeidimus arba padidinti jau taikomas baudas.   

Seimas ketvirtadienį balsuos dėl tokių Administracinių nusižengimų kodekso pataisų.

Už vengimą kaupti duomenis ir juos teikti VMI, kuri keičiasi informacija tarptautiniu mastu, bauda siektų 0,5–1,3 tūkst. eurų, o už pakartotiną pažeidimą – iki 4 tūkst. eurų.

Jeigu informacija apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas būtų teikiama VMI pavėluotai arba duomenys būtų neišsamūs ar klaidingi, grėstų 0,6–1 tūkst. eurų bauda (vietoje 390–730 eurų).

Numatytos ir baudos už trečiųjų asmenų pareigos saugoti įrodymus, kurių pagrindu priėmė sprendimą teikti arba neteikti informaciją VMI, nevykdymą, kripto turto paslaugų teikėjams, jeigu jie neteiks duomenų. 

