Seimas ILTE leido pritraukti privatų kapitalą, skolinti Seimo nariams

Seimas taip pat leido iš ILTE skolintis Seimo nariams, nors po svarstymo tam buvo nepritaręs.
Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias keturių – Nacionalinio plėtros banko (101 už, du prieš ir 9 susilaikė), Lietuvos banko, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Finansų įstaigų įstatymų – pataisas.
Seimas neapribojo galimybių iš ILTE imti paskolas parlamentarams – jie galės skolintis, skirtingai negu Ministrų kabineto nariai, viceministrai, ministerijų kancleriai bei jų pavaduotojai, dalis kitų politinio pasitikėjimo tarnautojų bei jų šeimų narių, įmonės, kuriose jie yra naudos gavėjai.
Seimas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam „valstiečio“ Eimanto Kirkučio inicijuotam pakeitimui.
Konservatorius Jurgis Razma posėdyje aiškino, kad Seimo nariai ILTE atžvilgiu jokių apribojimų nepatirs, kitaip nei eiliniai valstybės tarnautojai, tų pačių Seimo narių patarėjai: „Seimo nariai save apsaugojo ir išbraukė.“
Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas tvirtino, kad Seimo sprendimas dėl parlamentarų skolinimosi iš ILTE yra geras.
„Seimui užteko sveiko proto ir įstatymas yra subalansuotas“, – tvirtino parlamentaras.
Lietuvos bankas prižiūrės ILTE veiklą, jam bus taikomi kapitalo, likvidumo, vidaus kontrolės reikalavimai, bankas būtų licencijuojamas.
Pakeitimai numato saugiklius privatiems investuotojams, kurie įsigytų ILTE vertybinių popierių.
Taip pat siekiama atskirti ILTE nuo valdžios sektoriaus skolos ir deficito, kad banko veikla jau 2028 metais neblogintų viešųjų finansų rodiklių.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui iniciatyvą per ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius.
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