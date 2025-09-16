Seimas imasi svarstyti, ar įsigyjant žemę atsisakyti deklaracijos

Parlamentas antradienį bendru sutarimu po pateikimo pritarė tokioms Vyriausybės parengtoms Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pataisoms.
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) teigimu, pakeitimais siekiama sumažinti administracinę naštą, nes deklaracija nebeatlieka savo pirminės funkcijos ir yra perteklinė.
„Pagal galiojantį teisinį reguliavimą asmuo, norėdamas įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, turi gauti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT – BNS) išduotą sutikimą įsigyti žemę. Tarnyba išduodama leidimą atlieka šitą funkciją ir patikrina, kad asmuo, pageidaujantis įsigyti žemės, neturi ir po sandorio sudarymo neturės daugiau, nei įstatyme numatytas 500 ha žemės plotas“, – Seime pristatydamas projektą sakė laikinasis ministras Ignas Hofmanas.
ŽŪM teigimu, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, pavyzdžiui, kai asmuo turėdamas kelis NŽT sutikimus ir juos realizavęs viršytų galimą įsigyti didžiausią žemės plotą, siūloma sąlyga – pirkėjas patvirtintų, jog po sandorio jo ir susijusių asmenų plotas neviršys leistino ploto.
Konservatorius Jurgis Razma tikino, jog ir dabar niekas šių deklaracijų netikrina: „Esant tam visų smulkių sklypų deklaravimo reikalavimui, niekas realiai to netikrindavo.“
Tuo metu Liberalas Simonas Gentvilas kalbėjo, kad ŽŪM galėjo parengti „ryžtingesnį projektą“, kuris galėtų užkardyti dažną reikalavimo nevaldyti daugiau nei 500 hektarų žemės apėjimą.
„Tie, kas nori, tie ar taip, ar taip apeidinėja, (...) todėl vienos smulkios deklaracijos panaikinimas nieko nesprendžia, nes ir toliau bus apeidinėjama. Jūsų buvo užduotis atnešti projektą, kuris keičia iš esmės situaciją“, – teigė S. Gentvilas.
Ministerija pažymi, kad NŽT nuo 2022-ųjų gruodžio nereikalauja kartu su prašymu sutikimui pateikti ir pirkėjo deklaracijos kopiją. Tai reiškia, kad ji tapo pertekliniu dokumentu tvirtinant sandorį.
Ministerijos nuomone, deklaracijos turėtų būti atsisakoma, o notarui pateiktų duomenų teisingumas galėtų būti patvirtintas pasirašant žemės perleidimo sandorį.
Toliau pataisos bus svarstomos Kaimo reikalų komitete, o Seime bus svarstomos spalio 14-ąją.
Naujausi komentarai