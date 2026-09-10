Seimas padarė išimtį dideliems investuotojams: nereikės konkursų?

Parlamentas ketvirtadienį priėmė Vyriausybės teiktus Investicijų ir Žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau.
Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo narių balsavus už ir vienam prieš, Žemės įstatymo – pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams.
„Valstietis“ Bronis Ropė teigė, kad priėmus pakeitimus sąlygos stambiems investuotojams Lietuvoje bus lankstesnės ir patrauklesnės, tačiau galbūt kai kuriais atvejais turėtų būti taikomos ne visos lengvatos: „Galbūt atskirais atvejais, priklausomai nuo investicijų dydžio, užtektų tik greitesnio prieinamumo to vadinamo žaliojo koridoriaus prie žemės sklypo.“
Šios sąlygos galios tik investuotojams, kurie atitinka numatytus ekonominės naudos valstybei, investicijų dydžio, darbo vietų, atlyginimų kriterijus.
Investuotojai būtų visiškai ar iš dalies atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, jei investicijos siekia bent 250 mln. eurų, o projektas turi stambaus projekto statusą, taip pat kai investicijos siekia bent 20 mln. eurų ir projektas įgyvendinamas regione.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad numatyta minimali investicijos suma yra per didelė. Anot jo, investicijų „grindys“ galėtų būti 150 mln. eurų.
„Per dešimtmetį nė viename regione nebuvo nė vienos investicijos, kuri viršytų 200 mln. eurų. Tai ar tikrai buvo rimtai pagalvota, kad gali ateiti investuotojas į regioną su 250 mln. eurų? Suma tikrai kelia didžiules abejones“, – prieš balsavimą sakė A. Butkevičius.
Tuo metu B. Ropė tikino pasigedęs lengvatų pirminei žemės ūkio gamybai.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pristatydamas pataisas yra sakęs, kad valstybėms vis arčiau konkuruojant dėl investicijų, dalis užsienio investuotojų prioritetą teikia šalims, kuriose palankesnės sąlygos nuomotis ar įsigyti žemę.
Lengvata nebus taikoma valstybinei žemei laisvojoje ekonominėje zonoje ir pramonės parke, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas.
Taip pat numatyta galimybė valstybės valdomų bendrovių žemę joms pritarus perleisti investuotojams – išnuomoti be konkurso, parduoti ne aukcione arba perleisti neatlygintinai. Atlyginimo šioms bendrovėms žemės rinkos verte tvarką nustatytų ekonomikos ir inovacijų ministras.
Pasak E. Grikšo, pataisos leis sukurti investuotojams palankesnę ir efektyvesnę teisinę aplinką, kuri padėtų Lietuvai sėkmingiau konkuruoti dėl strateginių investicijų tarptautinėje rinkoje ir skatins aukštos pridėtinės vertės verslų plėtrą šalies viduje.
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