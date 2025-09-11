 Seimas padidino baudas už prievolių VMI nevykdymą

Seimas padidino baudas už prievolių VMI nevykdymą

2025-09-11 12:31
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Nuo sausio bus skiriamos baudos už kai kuriuos informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pažeidimus, o jau nustatytos sankcijos bus didesnės.  

Seimas padidino baudas už prievolių VMI nevykdymą
Seimas padidino baudas už prievolių VMI nevykdymą / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso pataisas: už balsavo 106 Seimo nariai, o keturi susilaikė.

Už vengimą kaupti duomenis ir juos teikti VMI, kuri keičiasi informacija tarptautiniu mastu, bauda sieks 0,5–1,3 tūkst. eurų, o už pakartotiną pažeidimą – iki 4 tūkst. eurų.

Jeigu informacija apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas bus teikiama VMI pavėluotai arba duomenys bus neišsamūs ar klaidingi, grėstų 0,6–1 tūkst. eurų bauda (vietoje 390–730 eurų).

Numatytos ir baudos už trečiųjų asmenų pareigos saugoti įrodymus, kurių pagrindu priėmė sprendimą teikti arba neteikti informaciją VMI, nevykdymą, kripto turto paslaugų teikėjams, jeigu jie neteiks duomenų.  

Šiame straipsnyje:
VMI
prievolės
bauda
padidintos baudos
prievolių nevykdymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų