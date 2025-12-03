Seimas turi rekomendacijų darbdaviams

Komitetų narių nuomone, taip pat reikėtų neterminuotam laikotarpiui palikti šiuo metu viešajam sektoriui jau taikomą, bet tik iki 2028 m. galiojantį reikalavimą įdarbinti 5 proc. asmenų su negalia.
Iniciatyvos autorius, demokratas Linas Kukuraitis mano, kad būtina įstatymuose plačiau reglamentuoti asmenų su negalia įdarbinimo kvotų sistemą.
„Matau, kad viešojo sektoriaus įstaigos įgauna tam tikro sąmoningumo dėl asmenų su negalia buvimo jų tarpe“, – sakė SRDK pirmininko pavaduotojas L. Kukuraitis.
Beje, jo iniciatyvai pritarė ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
„Realiai asmenys su negalia įsitvirtina darbo rinkoje per lėtai. Mes gauname nemažai skundų dėl diskriminacijos“, – komiteto posėdyje sakė šios tarnybos atstovė.
L. Kukuraitis taip pat siūlo šiuo metu „Sodros“ viešai skelbiamus duomenis papildyti statistiniais rodikliais apie asmenų su negalia įdarbinimą. Seimui pritarus, „Sodra“ skelbtų apdraustųjų asmenų su negalia skaičių procentais, apskaičiuotą nuo bendro darbuotojų skaičiaus. Tai paliestų įmones ir įstaigas, turinčias daugiau negu 25 darbuotojus.
Priėmus siūlomus įstatymų pakeitimus, reikalavimas viešajam sektoriui dėl 5 proc. asmenų su negalia įdarbinimo taptų nuolatiniu. Beje, verslui siūloma nustatyti tik rekomendacijas, o ne privalomas kvotas.
L. Kukuraitis pritarė, kad naujas reguliavimas įsigaliotų kitų metų liepos mėnesį.
Kaip ELTA jau skelbė, šių metų birželio mėnesį Seimas po pateikimo yra pritaręs šioms asmenims su negalia aktualioms įstatymo pataisoms.
