 Seimas uždraudė „skolų atostogas“ daliai skolininkų

Seimas uždraudė „skolų atostogas“ daliai skolininkų

2026-06-18 12:51
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimas uždraudė vadinamąsias „skolų atostogas“ gyventojams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui, jie padarė žalos dėl kito žmogaus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. 

<span>Seimas uždraudė „skolų atostogas“ daliai skolininkų</span>
Seimas uždraudė „skolų atostogas“ daliai skolininkų / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Civilinio proceso kodekso pataisas – už balsavo 111 Seimas narių, o susilaikė „aušrietis“ Dainoras Bradauskas.

Pristatydama pataisas teisingumo viceministrė Barbara Aliaševičienė anksčiau teigė, kad nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios „skolų atostogos“ suteikė galimybę daliai skolininkų pateikus prašymą antstoliui šešiems mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų. 

Praėjusių metų gruodį Konstitucinis Teismas pripažino, kad kodekso nuostatos, leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą, prieštarauja Konstitucijai.

Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagrįstai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti vaikus.

Antstolių informacinės sistemos balandžio duomenimis, „skolų atostogos“ nuo jų įsigaliojimo taikytos 559 skolininkams 4192 vykdomosiose bylose.

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skolų atostogos
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