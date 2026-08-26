Seime – vėl siūlymas: uždraus prekybą elektroninėmis cigaretėmis?

Jie parengė ir registravo atitinkamas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas.
Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys rengėjai tvirtina siekiantys tokiu būdu mažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo.
Projekto iniciatorius – socialdemokratas Saulius Čaplinskas.
„2023 metais atliktas Europos Sąjungos tyrimas parodė, kad dauguma elektroninių cigarečių vartotojų pasirenka įkraunamus prietaisus, o vienkartinės versijos buvo populiariausios tarp 15–24 metų jaunuolių. Lengvai naudojamos ir visur socialiniuose tinkluose reklamuojamos vienkartinės elektroninės cigaretės yra patrauklios ir dėl mažos kainos“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Siūloma įstatyme įtvirtinti, kad parduoti vienkartines elektronines cigaretes draudžiama.
Vienkartinė elektroninė cigaretė būtų apibrėžiama kaip elektroninė cigaretė, kuri yra iš anksto užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti, nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją.
Anot projekto autorių, vienkartinių elektroninių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jose esančio nikotino koncentracija. Jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką.
Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis, 2024 metais elektronines cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė vidutiniškai sulaukę 12,9 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.
Nuo 2015 metų keturis kartus išaugo elektronines cigaretes pirmą kartą pavartojusių trylikamečių ar jaunesnių respondentų skaičius – nuo 7,3 proc. iki 32 procentų.
Daugiau kaip pusė – 55,6 proc. – moksleivių tvirtina, kad panorėję elektroninių cigarečių galėtų gauti lengvai arba labai lengvai.
Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles su skysčiu, pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti, jeigu šiame skystyje yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
Kaip rašė BNS, pirmąkart panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį S. Čaplinsko siūlymas iš jos pašalintas dar kartą.
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