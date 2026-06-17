Siekia kontroliuoti rinką: banderolės ant elektroninių cigarečių skysčio – jau ne už kalnų?

Pasak Luko Jakubonio, nerealu naują tvarką įvesti nuo kitų metų pradžios, o vienas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovų sako, jog tai gali užtrukti iki kitų metų rudens.
„Reikia suprasti, kad tai nėra auksinė kulka sprendimui ir visoms problemoms spręsti kalbant apie elektroninių (cigarečių – BNS) skysčių apskaitą, bet tai yra pirmas žingsnis ir stipri kontrolės priemonė, kuri Mokesčių inspekcijai leis atitinkamai imtis veiksmų prireikus, taip pat iš esmės kontroliuoti skysčių pardavimo rinką“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė Lukas Jakubonis.
Pasak jo, „galbūt pusantrų metų pasiruošti neprireiks“, tačiau užtruks laiko, kol bus įgyvendintos visos procedūros ir institucijos bei verslas tinkamai pasiruoš naujam reguliavimui.
„Problema yra ta, kad pasiruošti banderolių užsipirkimui, klijavimo operacijoms ir mums, ir verslui, kuriam teks prisitaikyti, mažiau negu pusės metų terminas, jei noras būtų nuo kitų metų, kad įsigaliotų, yra sunkiai įgyvendinamas“, – aiškino viceministras.
„Mes rizikuojame turėti reguliavimą, bet nebūti patys pasiruošę iš valstybės pusės jo įgyvendinti“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu komiteto pirmininkas Algirdas Sysas kėlė klausimą, kodėl Vyriausybė siūlo atidėti Akcizų įstatymo pataisų įsigaliojimą iki kitų metų lapkričio: „Ar ne per ilgai mes toleruojame blogus dalykus? (...) Kur problema? Ar spausdinimo, dizaino, viešųjų pirkimų klausimas, kad banderoles pagaminti yra problema?“
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas teigė, kad banderolės yra „didelės technologinės apsaugos dokumentas“, kurio paruošimas ilgina visą procesą. Be to, mažiausiai šešis mėnesius trunka jų gamybos konkursas.
„Vieną datą mes turime gegužės 1 dieną (2026 metų, kaip ir siūloma pataisose – BNS), tai iki jos greičiausiai nespėsime, kita data yra lapkričio 1 diena (2027 metų – BNS). Tai realus terminas gali būti kažkur tarp tų datų“, – teigė A. Klerauskas.
Tuo metu „valstietis“ Valius Ąžuolas siūlė, kad įstatymas įsigaliotų, pavyzdžiui, nuo kitų metų sausio 1 dienos, tačiau pusę metų, kol reguliavimas dar būtų tobulinamas, verslui nebūtų taikomos baudos.
„Kodėl iki šiol absoliučiai nebuvo kontroliuojamas įvežamas skysčių kiekis į Lietuvą? Jeigu pažiūrėtume Mokesčių inspekcijos duomenis, tai vienais metais prieš Naujus metus cisternomis vežė, po to kritimas...“ – svarstė A. Sysas.
Pasak A. Klerausko, banderoles išduodanti VMI nesuženklintas prekes apskaito per patikras.
„Problema tikrai yra (e. cigarečių skysčių nelegalios prekybos – BNS), tą liudija ir tai, kad mes per pastarąjį pusmetį visai netrumpus sąrašus prekybininkų nuotoliniu būdu, tai yra internete, atidavėm Narkotikų departamentui (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui – BNS), taip pat policijai“, – teigė VMI viršininko pavaduotojas.
„Bet mes net neturime galimybės aiškiai pasakyti, kuri yra problema didesnė: ar tai, kad prekiaujama nuotoliniu būdu tuo, kas yra draudžiama, ar tai, kad ten yra prekiaujama dar ir nelegaliomis prekėmis“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Finansų ministerija dar 2024 metais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderoles ir ant e. cigarečių.
Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių.
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