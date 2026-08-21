Sinkevičius dėl degalų akcizo: sudėtinga būtų lygintis su Lenkijos ekonomika

„Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu Artimuosiuose Rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos ar naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumėmės su akcizu. Mes nekalbam apie PVM. Ir turbūt sudėtinga būtų mums, kaip šaliai, lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir jie manevro laisvę kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnę nei mažesnė Lietuva“, – žurnalistams Trakuose penktadienį teigė Mindaugas Sinkevičius.
Premjeras anksčiau sakė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstomos, jei dyzelino kaina viršytų 2,2 euro už litrą.
Įsiplieskus konfliktui Artimuosiuose Rytuose balandžio viduryje valdžia dviem mėnesiams 6 centais sumažino dyzelino akcizą.
BNS rašė, kad Lenkija šią savaitę iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifą sumažino nuo 23 iki 8 procento. Skaičiuojama, kad tai sumažins kainas degalinėse iki 1 zloto (0,23 euro) už litrą, priklausomai nuo degalų rūšies.
Lenkijos finansų ministerija skaičiuoja, kad degalų PVM sumažinimas valstybės biudžetui kainuos apie 495 mln. zlotų (115 mln. eurų).
Naujausi komentarai