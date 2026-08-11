Šio sektoriaus pajamos per ketvirtį išaugo iki 240,5 mln. eurų

RRT duomenimis, didžiausią pajamų dalį sudarė duomenų perdavimo paslaugos – 157,91 mln. eurų arba 65,70 proc. visų sektoriaus pajamų. Per metus jų pajamos išaugo 6,99 proc. ir sudarė apie 88 proc. viso sektoriaus pajamų prieaugio.
Tuo metu mobiliojo interneto pajamos per metus augo 8,61 proc. iki 111,56 mln. eurų, o mažmeninės tarptinklinio mobiliojo interneto pajamos siekė 2,87 mln. eurų, arba 8,84 proc. daugiau per tą patį laikotarpį pernai.
Pasak RRT pirmininkės Jūratės Šovienės, elektroninių ryšių sektoriaus finansiniai rezultatai rodo, kad ryšio infrastruktūros vaidmuo tampa vis svarbesnis ne tik žmonių bendravimui, bet ir transporto, energetikos, pramonės bei kitų sektorių procesuose.
„Vis didesnę elektroninių ryšių rinkos augimo dalį lemia duomenų perdavimo paslaugos. Per metus jos sukūrė beveik 90 proc. viso sektoriaus pajamų padidėjimo. Gyventojai ir verslas plačiau naudojasi debesijos, vaizdo transliacijų, dirbtinio intelekto ir kitomis duomenų perdavimu grįstomis paslaugomis“, – pranešime teigė J. Šovienė.
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