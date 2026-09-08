Siūloma darbuotojams mokėti vadinamąjį 13-ąjį atlyginimą

Tai numatančias Darbo kodekso pataisas įregistravo Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Karolis Neimantas kartu su kitais parlamentarais.
Jei Seimas pritartų, metinė skatinamoji darbuotojo premija, kurios dydis ne didesnis nei vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis per paskutinius 12 mėnesių, būtų skiriama kartą per metus gruodžio ar sausio mėnesį.
Mokėdamas metinę darbuotojo premiją darbdavys būtų atleidžiamas nuo papildomų mokesčių, o darbuotojas neapmokestinamas privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokomis. Šios lengvatos būtų taikomos, jei premijos dydis neviršytų paskutinio ketvirčio 2 vidutinių darbo užmokesčių. Viršijus šią ribą, mokesčiai ir įmokos būtų apskaičiuojamos tik nuo premijos dalies, viršijančios 2 vidutinių darbo užmokesčių dydį.
Projekto autorių teigimu, tokia papildoma premija, kurią darbdavys savo nuožiūra mokėtų darbuotojui, suteiktų abipusę naudą.
„Darbdaviui tai taptų puikiu būdu apdovanoti atsakingą darbą, o darbuotojui tai būtų reikšminga papildoma metinė pajamų suma. Gaudamas premiją, darbuotojas taps lojalesnis, bus labiau suinteresuotas likti savo darbo vietoje ir siekti ilgalaikių metinių rezultatų. Turėdami labiau motyvuotus darbuotojus ir darbdaviai pasieks geresnių darbo rezultatų bei didesnių pajamų“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Jame taip pat pažymima, kad papildomos metinės skatinamosios premijos įtvirtinimas nesukuria darbdaviui pareigos dalintis įmonės pelnu.
„Tai yra darbuotojų skatinimo priemonė, kurios taikymo sąlygas gali nustatyti pats darbdavys. Toks reguliavimas skatintų darbdavius labiau įtraukti darbuotojus į įmonės sėkmingus veiklos rezultatus ir savanoriškai dalintis uždirbta ekonomine nauda. (...) Visada liktų galimybė verslui įsivertinti vidaus taisykles ir nuspręsti, ar toks modelis būtų tinkamas ir parankus būtent kiekvienam verslui individualiai“, – teigia projektą įregistravę parlamentarai.
Jų duomenimis, 13-asis atlyginimas arba metinė skatinamoji premija mokama ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, Belgijoje, o Ispanijoje ir Portugalijoje paplitęs ne tik 13-asis, bet ir 14-asis atlyginimai. Nors papildomas metinis atlyginimas Prancūzijoje nėra visuotinis, jis plačiai taikomas kolektyvinėse sutartyse.
Kartu su „aušriečiu“ K. Neimantu Darbo kodekso pataisas įregistravo parlamentarai Vitalijus Šeršniovas, Vilija Targamadzė, Vytautas Jucius, Zigmantas Balčytis, Rimas Jonas Jankūnas.
Siūloma, kad naujos nuostatos dėl 13-ojo atlyginimo įsigaliotų nuo 2027 m. sausio 1 d.
Šiuo metu Darbo kodekse nėra įtvirtinta metinė skatinamoji darbuotojo premija. Tačiau yra numatyta galimybė darbdavio iniciatyva skirti premiją darbuotojui už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio veiklos rezultatus.
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