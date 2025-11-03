Siūloma didinti išmokų prieinamumą: didesnės pagalbos sulauks ir vieniši tėvai?

„Siekiame didinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumą ir adekvatumą, paskatas integruotis į darbo rinką“, – pranešime teigė SADM ministrė Jūratė Zailskienė.
Pasak ministerijos, siūlomos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos leistų spręsti paramos prieinamumo problemą vaikus auginantiems vienišiems tėvams, didinti paramą vaikus su negalia auginančioms šeimoms.
„Svarbu, kad piniginę socialinę paramą gaunantys žmonės dalyvautų užimtumo skatinimo priemonėse, jiems būtų teikiama individualizuota pagalba pasiruošti darbo rinkai ir pradėti dirbti“, – teigė J. Zailskienė.
Siūloma supaprastinti socialinės paramos sąlygas ne visą darbo dieną dirbantiems žmonėms, užtikrinti palankesnes išmokų gavimo sąlygas vienišiems arba vaikus su negalia auginantiems tėvams. Taip pat norima sudaryti palankesnės sąlygas gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus, tobulinti turto vertinimą skiriant piniginę socialinę paramą.
Anot ministerijos, siūlomų pakeitimų naudą pajustų apie 15 tūkst. asmenų, o jiems reikėtų apie 11 mln. eurų.
Anot ministerijos, asmenys, dirbantys ne visą dieną, socialinę paramą galėtų gauti be papildomos registracijos Užimtumo tarnyboje. Vienišiems tėvams arba vaikus su negalia auginančioms šeimoms būtų suteikta teisė per metus gauti visai šeimai skirtą pašalpą ir kompensacijas, kol jie sprendžia tėvystės ar išlaikymo klausimus.
Skatinant darbingo amžiaus asmenis įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje, siūloma trumpinti registracijos Užimtumo tarnyboje laikotarpį nuo šešių iki trijų mėnesių, o vietoj trijų mėnesių, šešis mėnesius mokėti tokio pat dydžio pašalpą, kokia buvo mokėta iki įsidarbinimo.
Be to, būtų peržiūrimi turto vertinimo kriterijai – didinami piniginių lėšų ir būsto ploto normatyvai, kad nepasiturintys gyventojai neprarastų teisės į paramą turėdami didesnį turtą ar santaupas.
Taip pat siūloma, kad pašalpų gavėjai pirmiausia dalyvautų užimtumo skatinimo programose, o visuomenei naudingai veiklai būtų pasitelkiami tik tie asmenys, kurie atsisako dalyvauti programose ir ilgiau nei šešis mėnesius gauna socialinę pašalpą.
