 Siūloma, kad obligacijų savininkams galėtų atstovauti ir advokatai

Siūloma, kad obligacijų savininkams galėtų atstovauti ir advokatai

2026-08-10 07:12
Lukas Juozapaitis (BNS)

Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininkų patikėtiniais galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimu arba šių vertybinių popierių išpirkimu laiku.

<span>Siūloma, kad obligacijų savininkams galėtų atstovauti ir advokatai</span>
Siūloma, kad obligacijų savininkams galėtų atstovauti ir advokatai / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Tai siūlanti Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims.

„Tikslas – skatinti kapitalo rinkos plėtrą ir gerinti verslo sąlygas. Įstatymo projektu siūloma išplėsti subjektų, galinčių teikti patikėtinio paslaugas, ratą ir taip didinti šių paslaugų prieinamumą, sudaryti emitentams geresnes pasirinkimo galimybes ir kartu užtikrinti veiksmingą obligacijų savininkų teisių apsaugą“, – nurodoma ministerijos teikiamo projekto dokumentuose.

Ministerija siūlo advokatus ar advokatų kontoras pripažinti asmenimis, kurie gali būti obligacijų savininkų patikėtiniais. Advokatai galės jais tapti, jei per pastaruosius metus buvo emitentų klientais.

Jie taip pat privalės atitikti nepriklausomumo, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, turėti nepriekaištingą reputaciją.

Be to, kvalifikacijos reikalavimus siūloma tikslinti – patikėtiniai privalėtų turėti įmonių valdymo, teisės, finansų, kapitalo rinkų, restruktūrizavimo arba nemokumo patirties.

Obligacijų savininkų patikėtiniais laikomi investuotojams į obligacijas atstovaujantys bei jų interesus ginantys asmenys. Jie prižiūri, kad emitentas vykdytų savo įsipareigojimus obligacijų savininkams, imasi veiksmų, jei obligacijų leidėjai vėluoja mokėti palūkanas ar išpirkti obligacijas.

Pataisoms turės pritarti Vyriausybė, po to jos keliautų į Seimą.

Šiame straipsnyje:
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advokatai
Lietuvos kapitalo rinka

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Ta afera žalinga. Stavdykite. Nori sukurti dar žalingesnę finansinę pirasmidę nei buvo Snoras ar Holdingai su dolerių išvogimu iš Lietuvos, tada dar buvo smulkmė, palyginti su S. Gentvilo narkomanų ir .ydų migrantų atrakcionais Palangoje, Nidoje ir LRV va bank ėjimu su tikslu paimti į savo kišenes 30 milijardų iki šių metų rugsėjo 1. Jie susiruošę iš Lietuvos padaryt vandenyni dugną su mutavusiom fentvilų, burbų ir navsėdovų šliuchom ir durdominiais jų idiotais vaikais.
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