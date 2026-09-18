Skatina savivaldybes pasirūpinti gyventojų saugumu – tam skirs 16 mln. eurų

Ministerija penktadienį pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti išsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiąjį kvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet.
„Gyventojų saugumas prasideda nuo valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimo ir tam pritaikytos infrastruktūros. (...) Didiname finansavimą vienai priedangai, plečiame galimų finansuoti darbų sąrašą ir keičiame lėšų skirstymo principą tam, kad savivaldybės iš anksto žinotų, kokio dydžio finansavimo gali tikėtis“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Pagal M. Katelyno įsakymo projektą, didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkst. eurų.
Taip pat siekiama bendrą Valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūrai iki 2030 metų padidinti nuo 77 mln. iki 90 mln. eurų.
„Priedanga turi būti prieinama žmogui nepriklausomai nuo to, kam priklauso pastatas, kuriame ji įrengta. Todėl finansavimo taisyklės pritaikomos pagrindiniam tikslui – gyventojų apsaugai pavojaus metu“, – tikina ministras.
VRM siūlo keisti ir projektų atrankos tvarką – vietoje konkursinės būtų taikoma tęstinė atranka, o savivaldybės iš anksto žinotų didžiausią joms galimą skirti finansavimo sumą.
Ji priklausytų nuo gyventojų skaičiaus. Mažiau nei 50 tūkst. gyventojų turinčioms savivaldybėms būtų skiriama iki 165 tūkst. eurų, 50–100 tūkst. gyventojų – iki 330 tūkst. eurų, 100–150 tūkst. – iki 550 tūkst. eurų, 150–350 tūkst. – iki 1,21 mln. eurų, o daugiau kaip 350 tūkst. gyventojų turinčioms savivaldybėms – iki 2,345 mln. eurų.
Ministerijos skaičiavimu, už šias lėšas savivaldybės, priklausomai nuo jų dydžio, galėtų modernizuoti nuo trijų iki 43 priedangų.
„Norime, kad savivaldybės galėtų ne konkuruoti tarpusavyje dėl kiekvieno euro, o aiškiai žinotų savo finansavimo galimybes ir galėtų planuoti darbus. Tai suteiks daugiau aiškumo, leis greičiau priimti sprendimus ir nuosekliai gerinti priedangų tinklą visoje Lietuvoje“, – aiškina M. Katelynas.
Finansavimo sąlygose taip pat siūloma išplėsti tinkamų finansuoti darbų sąrašą. Lėšos galėtų būti skiriamos rezerviniu elektros energijos šaltiniu veikiančiam vidaus apšvietimui, tualetams bei specialiosioms pagalbos priemonėms žmonėms su negalia įrengti.
Numatoma kompensuoti ir tinkamas išlaidas darbams, pradėtiems nuo šių metų birželio 1 dienos, todėl savivaldybės ir kiti priedangų valdytojai galėtų pradėti darbus dar nesulaukę finansavimo sutarties.
Taip pat siūloma plėsti galimų projektų partnerių ratą – finansavime galėtų dalyvauti ne tik valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos bei daugiabučių bendrojo naudojimo objektų valdytojai, bet ir kiti priedangų valdytojai.
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