Skelbia, kiek didės vidutinė pensija

Pasak jos, vidutinė pensija kitąmet turėtų augti maždaug 80 eurų iki 750 eurų, o su būtinuoju stažu – 90 eurų iki 810 eurų.
Kaip BNS informavo ministerija, tai numatančiam „Sodros“ 2026 metų biudžeto projektui pirmadienį pritarė fondo taryba.
Teigiama, kad vidutinė pensija 2026-aisiais sudarys 47,3 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (iki mokesčių), o turintiems būtinąjį stažą pasieks 51,1 proc.
„Pensijos (2026 metais – BNS) augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija“, – pranešime teigė SADM.
Numatoma, kad vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais augs 9,9 proc. iki 46,46 euro.
Tokiam pensijų indeksavimo projektui dar turi pritarti Vyriausybė ir Seimas.
„Dvidešimtoji Vyriausybė savo programoje yra numačiusi spartinti senatvės pensijų didinimą ir nustatyti socialiai priimtiną balansą tarp Socialinio draudimo rezervinio fondo perviršio dalies panaudojimo ir pensijų didinimo", – pranešime sakė ministrė Jūratė Zailskienė.
Anot SADM, rugpjūtį Lietuvoje buvo apie 632 tūkst. senatvės pensijos ir apie 8 tūkst. išankstinės pensijos gavėjų. Šiemet vidutinė senatvės pensija siekia beveik 670 eurų, o su būtinuoju stažu – 720 eurų.
Kad kitąmet pensijos turėtų būti indeksuojamos sparčiau ir didėtų bent 12 proc. praėjusią savaitę sakė premjerė Inga Ruginienė.
Anot jos, spartesnis pensijų indeksavimas būtų finansuojamas iš papildomų „Sodros“ pajamų, kurios šiemet galėtų siekti 800–900 mln. eurų. Dalis šių lėšų būtų skirta pensijoms didinti, dalis nugultų į toliau, jos žodžiais, augantį „Sodros“ rezervą.
Seimas po pateikimo jau yra priėmęs svarstyti prezidento siūlymą 20–75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam senatvės pensijų indeksavimui.
Gitanas Nausėda yra sakęs, kad sparčiau didinti pensijas ir tuo pačiu pasirūpinti „Sodros“ atsargomis ateičiai leidžia ekonomikos augimas.
Premjerė yra sakiusi, kad šis pasiūlymas užtikrins pensijų didinimą dar ne kitąmet, o tolimesnėje ateityje.
