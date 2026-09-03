Šldymo sezonui teks veržtis diržus: ministras grąžinti PVM lengvatos nesvarsto

„Lygiai prieš savaitę (…) Vyriausybės pasitarime buvo aptarta visa eilė priemonių, kurios yra reikalingos tam, kad Lietuva šildymo sezoną pasitiktų geriau pasiruošusi“, – ketvirtadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė L. Savickas.
Pasak jo, užduotys po pasitarimo skirtos tokioms įstaigoms kaip: Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT), Valstybinių miškų urėdijai, Aplinkos ir Energetikos ministerijoms bei energijos išteklių biržos operatorei „Baltpool“.
Vidutinė seno, nerenovuoto daugiabučio 60 kv. metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį.
„Iki gruodžio 1 dienos reikia grįžti su sprendimais – priemonėmis, kurios didžiąja dalimi orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą, tam, kad biokuro dedamoji būtų kuo geriau kontroliuojama. Nelaukiame, kol galimos krizės ateis, ruošiamės joms iš anksto“, – sakė ministras.
Paklaustas, ar dėl galimo šildymo kainų augimo svarstoma grąžinti PVM lengvatą centriniam šildymui, L. Savickas pabrėžė, kad tokio klausimo šiuo metu darbotvarkėje nėra.
„Kol kas tokio klausimo darbotvarkėje neturime“, – aiškino jis.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau teigė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris, jo tuometiniu vertinimu, buvo maždaug 30 proc. brangesnis nei prieš metus.
Asociacijos vadovo skaičiavimu, vidutinė seno, nerenovuoto daugiabučio 60 kv. metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos reikšmingai priklausys ir nuo oro sąlygų.
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