„Sodra“ dėl pensijų anuitetų: šiais metais yra pokyčių

„Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė sako, kad tai yra puikus rezultatas.
„Kaip ir pensijų fonduose, taip ir pensijų anuitetų fonde turime puikius rezultatus (...). Jeigu taip labai grubiai skaičiuotume, tai bendra fondo grąža būtų apie 7,6 proc. per praėjusius metus“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje teigė D. Gerulytė.
Jos teigimu, 2025 metų pabaigoje pensijų anuitetą buvo įgiję 4,91 tūkst. žmonių – 13 proc. daugiau negu prieš metus (4,36 tūkst.). Vidutinė standartinio anuiteto išmoka siekė 78,05 euro, o paveldimo – 66,76 euro.
„Dažniausiai, kaip ir anksčiau, žmonės rinkosi paveldimus standartinius pensijų anuitetus, nes išmokos yra ir stabilios, ir paveldimos. Naujovė nuo šių metų, kas šiais metais įsigis paveldimus standartinius pensijų anuitetus, yra paveldėjimo laikotarpio pratęsiamas iki 85-erių metų“, – aiškino „Sodros“ atstovė.
Jos teigimu, vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja trejais metais, todėl tiek pat buvo prailgintas ir paveldėjimo laikotarpis: „Galbūt tai padės žmonėms labiau apsispręsti ir nebijoti pensijų anuiteto.“
Nuo sausio 1 dienos nuo 10,8 tūkst. iki 16,8 tūkst. eurų padidėjo minimali privalomo anuiteto riba, o tai, anot „Sodros“ atstovės, „reiškia, kad tokias sumas sukaups tik dar didesnes pajamas gaunantys žmonės“. Maksimali anuiteto riba – 83,9 tūkst. eurų.
Anot D. Gerulytės, iki šiol anuitetus gaunantys žmonės gyveno vidutiniškai apie 20 metų.
BNS rašė, kad jau įsigijusieji anuitetus jų nutraukti nebegalės, tačiau nuo šių metų įsigaliojo išimtis tiems, kurie pensijų fonde yra sukaupę 5,4–16,7 tūkst. eurų ir rinkdamiesi pensijos išmokų būdą savanoriškai vietoje periodinės išmokos pasirinko anuitetą.
„Šiems žmonėms leidžiama nutraukti pensijų anuiteto mokėjimą ir atsiimti vienkartines išmokas. Jeigu tai yra atidėtasis pensijų anuitetas, tokiu atveju žmogus gali pasiimti viską, kas dar neišmokėta iš pensijų fondų“, – aiškino D. Gerulytė.
„Prašymus žmonės gali pateikti nuo šių metų sausio 1-os iki 2027 metų gruodžio 31 dienos, lygiai taip pat kaip ir norintys pasitraukti per pereinamąjį laikotarpį iš pensijų fondų“, – pridūrė ji.
„Sodra“ pensijų anuitetų fondą administruoja nuo 2020-ųjų liepos.
