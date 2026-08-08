„Sodra“: per metus gyventojai neatsiėmė 4,6 mln. eurų ligos išmokų

Ji beveik 28 tūkst. gyventojų išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką.
„Sodra“ primena, kad vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Bėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia – ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas.
Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgaline tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių.
„Pavyzdžiui, jei gyventojas sirgo 2025 metų lapkritį, tačiau prašymo nepateikė, jis tai gali padaryti dabar ir gauti jam priklausančią ligos išmoką“, - skelbia „Sodra“.
Vis dėlto pažymima kad ne visi žmonės, kuriems buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai, turės teisę į ligos išmoką. Kai kuriais atvejais pateikus prašymą sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo gali būti neigiamas, pavyzdžiui, jei žmogus neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo ar neatitinka kitų įstatymuose nustatytų sąlygų.
Ligos išmoka skiriama ligos socialiniu draudimu apdraustiems žmonėms, kurie dėl laikinojo nedarbingumo praranda darbo pajamas.
Pirmąją nedarbingumo dieną reikia būti sukaupus ne mažesnį kaip 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių stažą per paskutinius 24 mėnesius.
Pagrindas skirti išmoką yra gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
Už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, moka darbdavys. Jo mokama išmoka negali būti mažesnė kaip 62,06 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Nuo trečiosios nedarbingumo dienos ligos išmoką moka „Sodra“. Ji sudaro 62,06 proc. kompensuojamojo uždarbio.
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