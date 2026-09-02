„Sodra“ pasiuntė svarbią žinią – štai, ką reikia žinoti

Iki rugpjūčio pabaigos šiemet gimnazijas, profesines mokyklas ar studijas baigę jaunuoliai buvo draudžiami PSD valstybės lėšomis – tai reiškia, kad įmokas už juos mokėjo valstybė. Nuo rugsėjo situacija priklausys nuo to, ką žmogus veiks toliau.
Kodėl svarbu pasirūpinti PSD?
Privalomasis sveikatos draudimas užtikrina, kad žmogus galėtų naudotis iš PSD fondo apmokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti kompensuojamuosius vaistus.
Jei žmogus nėra draudžiamas valstybės lėšomis, nedirba ir neturi kito pagrindo būti apdraustas, PSD įmokas jis turi mokėti savarankiškai. Nesumokėjus įmokų kaupiasi skola, o nutrūkus draudimui už sveikatos priežiūros paslaugas gali tekti mokėti pačiam.
„Sodra“ kiekvieną mėnesį siunčia pranešimus žmonėms, kuriems gali atsirasti pareiga PSD įmokas mokėti savarankiškai. Pasitikrinti, ar gavote tokį pranešimą ir kokias įmokas turite sumokėti, galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://www.gyventojai.sodra.lt.
Kiek ir kaip mokėti?
2026 metais minimali mėnesio PSD įmoka yra 80,48 euro. Savarankiškai PSD besidraudžiantys žmonės įmokas moka įmokos kodu 444.
Svarbu prisiminti, kad PSD įmoką reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Todėl žmogus, kuriam pareiga savarankiškai draustis atsiranda rugsėjį, įmoką už rugsėjį turi sumokėti iki rugsėjo pabaigos.
Jei pradėsite arba tęsite studijas Lietuvoje
Lietuvoje pagal nuolatinių studijų programas besimokantys studentai PSD yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl jiems nereikia kas mėnesį mokėti minimalių PSD įmokų.
Jeigu studentas išeina akademinių atostogų, tačiau lieka studentų sąrašuose, jis ir toliau draudžiamas valstybės lėšomis.
Jei derinsite studijas su darbu
Kai žmogus įsidarbins pagal darbo sutartį, PSD įmokas nuo atlyginimo apskaičiuos ir perves darbdavys.
Jei bestudijuodamas studentas nuspręs mokslus derinti su savarankiška veikla – dirbs su individualios veiklos pažyma arba verslo liudijimu – reikės mokėti nustatytas PSD įmokas, kurių dydis priklausys nuo veiklos formos ir draudžiamųjų pajamų.
Savarankiškai dirbantis studentas neprivalo kas mėnesį mokėti minimalių PSD įmokų – jis apdraustas valstybės lėšomis ir prireikus gali kreiptis į gydytoją. Tik kartą per metus – iki gegužės pradžios – deklaravus uždirbtas pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), reikės sumokėti ir nustatyto dydžio PSD įmokas nuo savo uždirbtų pajamų.
Jei studijuosite užsienyje
Tie jaunuoliai, kurie išvyksta studijuoti į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją, kasmet kviečiami pateikti teritorinei ligonių kasai pažymą ant originalaus aukštosios mokyklos blanko. Dokumentas patvirtina, kad jie studijuoja nuolatinių studijų programoje. Netinka tokių pažymų kopijos ar kvietimai studijuoti.
Pažyma teikiama kasmet, kol tęsiamos studijos, nes PSD galioja vienerius mokslo metus.
Išvykstantiems studijuoti į minėtas šalis verta turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią išduoda Teritorinės ligonių kasos. Kortelė garantuoja būtinąją medicinos pagalbą užsienyje.
Lietuvos piliečiai, kurie išvyksta studijuoti į kitas šalis (pvz., JAV, Jungtinę Karalystę), nėra draudžiami valstybės lėšomis. Svarbu prisiminti, kad kitose šalyse studijuojantys jaunuoliai savo sveikatos draudimu turi pasirūpinti patys ir draustis privačioje draudimo bendrovėje. Be to, jei studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu jam atsiranda pareiga savarankiškai mokėti PSD įmokas. Todėl išvykstant iš Lietuvos ilgesniam laikui, reikėtų deklaruoti išvykimą.
Jei studijuosite kitoje šalyje pagal mainų programą
Studentams, išvykstantiems į užsienio universitetus pagal mainų programas, galioja tokia pati tvarka, kaip ir nuolat užsienyje studijuojantiems jaunuoliams. Jei vykstama į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją, PSD mokėti nereikės, o tose šalyse studentas galės naudotis medicinos paslaugomis.
Tuo tarpu vykstantiems į kitas šalis reikėtų patiems pasirūpinti savo sveikatos draudimu – kitaip gali tekti mokėti už sveikatos paslaugas iš savo kišenės.
Jei baigėte mokyklą ir nestudijuosite
Jei pabaigęs mokyklą ar studijas žmogus toliau mokytis neketina, tačiau rugsėjį nepradės dirbti ir nesikreips į Užimtumo tarnybą dėl darbo paieškų, turės PSD įmokas mokėti savarankiškai.
Jei atliksite privalomąją pradinę karo tarnybą
Privalomosios pradinės karo tarnybos kariai yra draudžiami PSD valstybės lėšomis. Jiems nereikia kiekvieną mėnesį mokėti PSD įmokų nuo minimalios algos, tačiau jeigu tarnybos metu jie vykdys individualią veiklą ir turės apmokestinamųjų pajamų, pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. reikės sumokėti PSD įmokas nuo tų pajamų.
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