„Sodra“ skelbia, kada mokės išmokas ir pensijas

Išmokų mokėjimo kalendorius
Vaiko priežiūros išmokos bus mokamos spalio 15 d., vaiko išlaikymo – spalio 24 d. Motinystės – per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, o tėvystės – per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Nedarbo išmokų gavėjai jų turėtų sulaukti spalio 20 d., ilgalaikio darbo – per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Šalpos išmokos gavėjus pasieks priklausomai nuo pristatymo būdo. Per kredito įstaigas šalpos išmokos bus mokamos spalio 13 d. Pristatymas į namus (Lietuvos paštas „Bastaras“, „Rausida“) vyks spalio 10–26 dienomis. Atsiimti Lietuvos pašte bus galima spalio 10–26 dienomis.
Ligos išmokų gyventojai turėtų sulaukti per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Pensijų anuitetai ir išankstinės senatvės pensijos
Pensijų anuitetai bus mokami spalio 24 d., o išankstinės senatvės pensijos – spalio 20 d.
Pensijų mokėjimo kalendorius
Atkreipkite dėmesį. Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. sausio 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, spalio mėnesį jos bus mokamos pagal tokią tvarką:
Banke „Swedbank“:
Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 9 d.
Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – spalio 10 d.
Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Radviliškio r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – spalio 13 d.
„Artea“ banke (buvęs Šiaulių bankas):
Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.
Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 9 d.
Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – spalio 10 d.
„Luminor“ banke (buvusiame DnB):
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – spalio 9 d.
Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 10 d.
SEB banke:
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 9 d.
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 10 d.
„Urbo banke“, „Citadele“ banke, „Luminor“ banke (buvusiame „Nordea“) bei kitose kredito ir mokėjimo įstaigose visose apskrityse – spalio 10 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 14 d.
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – spalio 15 d.
Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 16 d.
Tie, kam pensijas į namus pristato Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“, jų turėtų sulaukti spalio 10–26 d.
Pensijas atsiimti Lietuvos pašte bus galima spalio 10–26 d.
Naujausi komentarai