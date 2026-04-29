„Sodros“ atstovė dėl anuitetų: nebloginkime sąlygų, pagrindinis kaupimo tikslas – papildoma pensija

„Nebloginkime sąlygų politiniais sprendimais“, – trečiadienį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje pareiškė fondo Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė.
„Jeigu norime, kad antros pakopos sistema toliau gyvuotų, tai, matyt, ji turėtų užsibaigti anuitetais, o ne visokiais tokiais lankstesniais metodais atiduoti žmonėms daugiau pinigų, galbūt leisti pasirinkti. Tada mes patys sukuriam sąlygas, kad tų anuitetų būtų įsigyta mažiau ir jie būtų brangesni“, – aiškino „Sodros“ atstovė.
Pasak jos, šalyse, kur pensijų kaupimas privalomas, anuitetai yra pigesni, nes visi dalyvaujantys sistemoje gyventojai juos įsigyja: „Tai reiškia, patiems žmonėms yra geresnės sąlygos ir anuitetas tada yra jau iš pat pradžių užprogramuotas didesnis.“
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Saulius Davainis sako, kad tinkamiausias laikas pokyčiams būtų po dvejų metų, kai baigsis pasitraukimo iš antros pakopos „langas“.
„Po tų dvejų metų laikotarpio ir ilgesnės perspektyvos stebėjimo bus galima daryti kažkokius konkretesnius pasvarstymus ar kažkokius sprendimus“, – komitete teigė viceministras. – „Kad nebūtų reforma ant reformos antros pakopos sistemoje. Tas žmonėms, kiek girdime iš atsiliepimų, tokį kaip ir nesaugumą galimai sukeltų.“
Tuo metu konservatorė Paulė Kuzmickienė tvirtino, kad viena pasitraukimo priežasčių yra būtent anuitetų nepatrauklumas.
„Vis girdime, kad yra per mažos suskaičiuojamos lėšos mėnesiui, tai todėl tarsi nepatrauklu ir nesinori būti antroje pakopoje. Girdime siūlymus tuos anuitetus pergalvoti. Yra drastiški pasiūlymai visai juos naikinti, yra pasiūlymai pagalvoti, koks mechanizmas būtų patrauklesnis. Ir tokiu būdu kažkuria prasme gelbėti antrąją pensijų pakopą“, – kalbėjo parlamentarė.
„Gal tikrai verta imtis politinės lyderystės ir nepasibaiminti darbų, kurie iš esmės tikrai galėtų sustabdyti tą išeinančiųjų iš antros pakopos skaičių“, – pridūrė P. Kuzmickienė.
Pasak „Sodros“ atstovės, pagrindinis kaupimo tikslas yra papildoma pensija, kurią žmogus gautų išėjęs į pensiją.
„O kas yra papildoma pensija visą gyvenimą? Anuitetas. Tai todėl klausimas ir kyla, ar reikia anuiteto. Kad jis žmonėms nepatinka... Žmonėms visada patinka pirmiau pinigus gauti, o apie ateitį galvoti vėliau“, – teigė Seimo narė.
„Mums („Sodrai“ – BNS) tenka iššūkius atlaikyti, kai yra sparčiai didinama anuiteto riba ir anuitetai brangsta, bet tai yra ne mūsų sprendimas. Nuspręsta pakelti anuiteto ribą ir atitinkamai anuitetas negali pigti, todėl kad mažiau žmonių jį įsigyja. Tačiau patys pensijų anuitetai, visa jų konstrukcija yra tikrai gera, netgi ją kuriant dalyvavo ir tarptautiniai ekspertai, ir sistema sukurta gera, pensijų anuitetų fondas stiprus, save išsilaikantis ir anuitetai yra indeksuojami“, – kalbėjo D. Gerulytė.
Pasak jos, praėjusią savaitę Pensijų anuitetų fondo taryba pasiūlė dar sparčiau indeksuoti anuitetus.
Šiuo metu anuitetą įsigyti privaloma, jei antros pakopos pensijų fonde sukaupta ne mažiau kaip 16,8 tūkst. eurų ir norima gauti išmokas, o jei sukaupta suma viršija 83,9 tūkst. eurų – ją viršijanti dalis gali būti išmokama vienkartine išmoka.
BNS rašė, kad pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu, naujausiais duomenimis, liko kaupti 866 tūkstančiai.
