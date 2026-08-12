Šos obligacijos populiarėja: per savaitę išplatinta už 18,4 mln. eurų

Ministerijos duomenimis, daugiausia per šį laikotarpį įsigyta vienerių metų trukmės gynybos obligacijų – už 11,6 mln. eurų.
Šešių mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už 5,3 mln. eurų, dvejų metų – už 0,7 mln. eurų, o trejų – už 0,8 mln. eurų.
Šios emisijos bus platinamos iki rugpjūčio 17 dienos. Už jas mokamos 2,5–2,8 proc. metinės palūkanos.
„Tarpiniai gynybos obligacijų emisijų platinimo rezultatai rodo, kad visuomenė supranta, jog gynyba yra bendras mūsų visų reikalas. Kiekviena įsigyta gynybos obligacija yra ne tik saugi investicija, bet ir konkretus indėlis prisidedant prie stipresnės bei saugesnės Lietuvos kūrimo“, – pranešime pabrėžė finansų ministras Taurimas Valys.
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 56 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 856,8 mln. eurų.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti.
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