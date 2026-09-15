Startuolių kūrimui ir plėtrai – 7,27 mln. eurų

Už šia lėšas bus kuriamos ir plėtojamos startuoliams skirtos programos, teikiamos inkubavimo ir pre-akceleravimo paslaugos, organizuojami hakatonai bei sudaromos sąlygos vystyti produktų idėjas.
„Siekiame, kad kuo daugiau Lietuvoje gimstančių idėjų virstų pasaulinio masto verslais. Tam kuriame efektyvią startuolių augimo sistemą – nuo idėjos vystymo iki investicijų bei tarptautinės plėtros. Lietuvos startuolių ekosistemos vertė jau siekia daugiau kaip 16 mlrd. eurų, o per pastaruosius penkerius metus ji išaugo 5,9 karto – sparčiausiai Vidurio ir Rytų Europoje. Tad mūsų užduotis – sudaryti sąlygas šiam potencialui dar labiau augti“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Anot ministerijos, 1,7 mln. eurų skirta bendrovės „Bendradarbystė Klaipėda“ įgyvendinamam „Lighthouse StartHub“ projektui. Lėšos bus nukreiptos į startuoliams skirtą infrastruktūrą ir paslaugas, padėsiančias naujoms įmonėms pradėti veiklą ir augti.
VšĮ „Startuolių Platforma“ projektui skirta 1,59 mln. eurų. Įstaiga sudarys sąlygas kurtis naujiems startuoliams ir vystyti produktų idėjas, pasitelkiant hakatonus ir inkubavimo paslaugas.
Kauno mokslo ir technologijų parko įgyvendinamai gyvybės mokslų ir skaitmeninių technologijų startuolių pre-akceleravimo programai skirta 1,97 mln. eurų. Teigiama, kad programa stiprins Kaune kuriamą gyvybės mokslų ir skaitmeninių technologijų startuolių potencialą, o perspektyvioms komandoms padės auginti verslą ir pritraukti investicijas.
Dar 2,01 mln. eurų skirta Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko įgyvendinamam projektui, kuriuo bus kuriama integruota startuolių kūrimo, inkubavimo ir augimo sistema.
Be šių investicijų, ministerija šiemet jau skyrė 6 mln. eurų „Ateities vienaragių gamyklos“ iniciatyvai, kuri padės kurti nacionalinę startuolių akceleravimo sistemą ir sudarys sąlygas perspektyvioms Lietuvos įmonėms greičiau augti bei konkuruoti tarptautinėse rinkose.
Naujausi komentarai