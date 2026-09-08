Statybų bumas įsibėgėjo: įvardijo išduotų leidimų skaičių

Vien rugpjūtį suteikta 1,07 tūkst. statybos leidimų – beveik tiek pat, kiek prieš metus, tačiau 20,6 proc. mažiau nei liepą.
„Statybos leidimų skaičius nėra lygus statinių skaičiui, todėl galutinis statinių mastas šalyje, baigus visus rugpjūčio mėnesį patvirtintuose statybos leidimuose minimų statinių darbus, bus didesnis. Taip yra dėl to, kad su vienu statybos leidimu galima gauti pritarimą daugiau negu vienam statiniui statyti ar elektros, vandentiekio komunikacijoms įrengti“, – antradienį pranešė Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA).
Pasak jos, praėjusį mėnesį daugiausiai leidimų išduota Vilniuje – 164 – ir jo rajone – 152 – atitinkamai 16,3 proc. daugiau bei 30 proc. mažiau nei liepą. Vilniuje ir aplink išduota 29,4 proc. visų šalies statybos leidimų.
Tuo metu Klaipėdos rajone rugpjūtį patvirtinti 96 leidimai, Kauno rajone – 91, Kaune – 90, Šiaulių rajone – 37, Trakų – 25, Panevėžyje – 21, o Alytaus rajone bei Klaipėdoje – po 20.
Tiek rugpjūtį, tiek šiemet pavėluotai išduota 3,5 proc. leidimų. Daugiau nei pusė daugiausiai leidimų išdavusių savivaldybių rugpjūtį nepavėlavo nė vienos dienos, o kitų vėlavimai svyravo nuo 1,3 iki 12,1 proc. punkto.
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