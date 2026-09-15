Studija atskleidė, kas užsienio investuotojams yra svarbiausias veiksnys

Tuo pačiu metu investuotojai mano, kad Baltijos šalys dar nėra visiškai pasiekusios optimalaus energetinio saugumo, energijos prieinamumo ir tvarumo balanso.
Tyrimas parodė, kad investuotojų prioritetai Baltijos šalyse tampa vis pragmatiškesni. Vis didesnė svarba teikiama ne tik darbo jėgos prieinamumui ir gyvenimo kokybei, bet ir verslo aplinkos gebėjimui augti, prisitaikyti ir išlaikyti stabilumą pokyčių sąlygomis.
Vertindami Baltijos šalis, be energijos sąnaudų, investuotojai kaip svarbius veiksnius mini rinkos dydį (24 proc.), infrastruktūros kokybę (23 proc.), darbo jėgos prieinamumą ir kokybą (22 proc.) bei mokestinį konkurencingumą (22 proc.).
EY partneris Baltijos šalyse Nauris Klava atkreipia dėmesį, kad energetika nebėra tik išlaidų eilutė. Ji tapo vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių investicinės aplinkos konkurencingumą, ir daro įtaką įmonių sprendimams dėl naujų projektų plėtros bei gamybos objektų vietos pasirinkimo. Aukštos ir svyruojančios energijos kainos gali tiesiogiai paveikti investicinius sprendimus, o prieinama ekologiška energija gali tapti Baltijos šalių konkurenciniu pranašumu, sakė jis.
Apskritai investuotojai mano, kad Baltijos šalys beveik pasiekė optimalų energetinio saugumo, energijos prieinamumo ir tvarumo balansą, nors nė viena šio regiono šalis šio tikslo dar visiškai nepasiekė. Apklaustų investuotojų nuomone, visos trys šalys yra panašioje padėtyje – maždaug pusė respondentų nurodė, kad šios trys šalys yra arti optimalaus balanso (Latvija – 52 proc., Estija – 50 proc., Lietuva – 48 proc.). Lietuva sulaukė aukščiausio įvertinimo už tai, kad visiškai pasiekė šią pusiausvyrą (24 proc.). Latvijos reitingas siekia 20 proc., o Estijos – 16 proc.
Tarp respondentų, manančių, kad Latvija dar nepasiekė optimalaus balanso energetikos sektoriuje, 43 proc. nurodo energijos prieinamumą kaip svarbiausią sritį, kurią reikia tobulinti. Dar 30 proc. nurodo būtinybę stiprinti energetinį saugumą, o 28 proc. mano, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti atsinaujinančiosios ir mažai anglies dioksido išskiriančios energijos plėtrai.
Lietuvoje, investuotojų nuomone, energijos prieinamumas ir ekologiškos energijos plėtra yra beveik vienodai svarbūs prioritetai, kuriuos nurodė atitinkamai 39 proc. ir 37 proc. respondentų, o 24 proc. pabrėžia energetinį saugumą.
Tuo tarpu Estijoje atsinaujinančioji ir mažai anglies dioksido išskiriančioji energija yra svarbiausias prioritetas (43 proc.), po to seka energijos prieinamumas (36 proc.) ir energetinis saugumas (21 proc.).
„EY European Attractiveness Survey“ – tai kasmetinis tyrimas, kurio metu renkami užsienio investicijų statistiniai duomenys iš visos Europos. Šių metų kovo–balandžio mėnesiais buvo apklausta 500 tarptautinių investuotojų ir 150 investuotojų iš Baltijos šalių.
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