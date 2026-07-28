Su Japonijos verslu tariasi dėl bendrų projektų, investicijų

Susitikime Vilniuje dalyvavo Japonijos įmonių „Mitsubishi Heavy Industries“, „Mitsubishi Electric“, „Kawasaki Heavy Industries“, NEC, „Toshiba“, „Toray Industries“ atstovai bei Japonijos Gynybos ministerijos Įsigijimų, technologijų ir logistikos agentūros (ATLA) atstovai, antradienį pranešė ministerija.
„Lietuva yra pasirengusi būti Japonijos įmonių partnere ir platforma plėtrai Europos rinkoje. Mūsų tikslas – ne tik didinti prekybos apimtį. Siekiame kurti ilgalaikes Lietuvos ir Japonijos įmonių partnerystes, kartu vystyti technologijas, stiprinti tiekimo grandines“, – pranešime teigė ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
Be to, ministerijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybes gynybos ir dvejopo naudojimo technologijų, kibernetinio saugumo, kosmoso bei pažangiosios gamybos srityse.
„Lietuvos eksporto galimybių analizė rodo, kad Japonijos rinkoje identifikuota apie 900 perspektyvių lietuviškos kilmės prekių grupių. Didžiausias potencialas matomas mašinų ir įrangos, elektronikos, optikos, chemijos bei maisto pramonės sektoriuose – srityse, kurios glaudžiai sutampa su Lietuvoje viešėjusios Japonijos delegacijos interesais“, – sakė viceministras.
2025 metais Lietuvos prekių eksportas į Japoniją siekė 103 mln. eurų, bendra dvišalė prekyba prekėmis – apie 173 mln. eurų, o į šią rinką eksportuoja 222 Lietuvos įmonės. Japonija yra ketvirta pagal dydį Lietuvos lazerių eksporto rinka.
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