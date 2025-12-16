Svarsto pavesti Valstybės kontrolei atlikti krašto apsaugai skirtų lėšų auditą

Už tokį Seimo nutarimo projektą po pateikimo balsavo 69 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė. Jį priimti planuojama ketvirtadienį.
„Šiandien prioritetas, valstybei veržiantis diržus, gynybai atriekti 5 mlrd. eurų prie mūsų tokio neženklaus valstybės biudžeto yra išties didvyriškas žingsnis visų piliečių, mokančių mokesčius. Todėl kiekvienas euras, kuris nusėda kokio nors tarpininko ar apsukraus veikėjo kišenėje, (...) tai yra gynybos silpninimas. Ir čia atsakomybė turi būti taikoma iš karto, be jokio delsimo“, – teigė Audito komiteto pirmininkas „aušrietis“ Artūras Skardžius.
Jo frakcijos kolega Aidas Gedvilas kėlė klausimą, ar būsimo audito išvados nebus įslaptintos, kaip nutiko su ankstesne Valstybės kontrolės ataskaita.
Kaip rašė BNS, Krašto apsaugos ministerija šių metų pradžioje įslaptino Valstybės kontrolės ataskaitą dėl gynybos biudžeto panaudojimo. Jos metu analizuota, kaip lėšos krašto apsaugai leistos per pastaruosius trejus metus.
Pagal Seimo Audito komiteto parengtą nutarimo projektą, Valstybės kontrolė būtų įpareigota auditą atlikti iki 2026 metų birželio 16 dienos.
Ji turėtų atsakyti, ar krašto apsaugos sistemos perkančiosios organizacijos, tarp jų Gynybos resursų agentūra ir Infrastruktūros valdymo agentūra, lėšas prekių, paslaugų ir darbų įsigijimams 2021–2025 metais panaudojo teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai.
Taip pat Valstybės kontrolės bus prašoma įvertinti, ar nustatytos išimtys prekių, paslaugų ir darbų įsigijimams – tai yra neskelbiamos derybos, supaprastintos pirkimų procedūros – taip pat decentralizuotai organizuotas pirkimų vykdymas ir kitos susijusios aplinkybės užtikrino siekį lėšas panaudoti racionaliai, efektyviai ir rezultatyviai, išvengti tarpininkavimo taip galimai padidinant įsigijimų kainas.
Norima, kad valstybės auditoriai išnagrinėtų, ar prekių, paslaugų ir darbų įsigijimus prižiūrinčių bei kontroliuojančių institucijų funkcijos ir atsakomybės nustatytos tinkamai, ar sudarė sąlygas vykdyti savalaikę įsigijimų kontrolę, priežiūrą.
Audito komitetas pabrėžė, kad gynybai skiriami valstybės biudžeto asignavimai 2021–2025 metais išaugo nuo 1,1 mlrd. eurų (1,97 proc. BVP) iki 3,3 mlrd. eurų (4,01 proc. BVP), o kitąmet numatyta skirti 4,8 mlrd. eurų (5,38 proc. BVP).
„Valstybės biudžeto lėšų panaudojimui šioje srityje būdinga skuba, dalis prekių, paslaugų ir darbų įsigyjama taikant teisinio reguliavimo išimtis, supaprastintas procedūras, pasitelkiant tarpininkus, taip galimai padidinant įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų kainas“, – tvirtinama projekte.
Valstybės kontrolė šiuo metu jau atlieka kelis su gynybos sritimi susijusius auditus: vertina ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus, Rūdninkų karinio poligono infrastruktūros projekto valdymą, krašto apsaugos sistemos finansų valdymą.
