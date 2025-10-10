Sysas dėl fiskalinės drausmės įstatymo: intensyviai dirbome, kad „nuimtume“ šitą ginčytiną klausimą

„Įstatymas bus priimtas, bet ne toks (kokį parengė Finansų ministerija – BNS). Ir vakar, ir užvakar intensyviai dirbome, kad nuimtume šitą ginčytiną klausimą“, – Regionų forume Prezidentūroje penktadienį sakė A. Sysas.
„Paliekama ta pati tvarka, kokia buvo dabar veikianti, lankstumas lieka“, – kalbėjo jis.
A. Sysas pabrėžė, kad Valstybės kontrolės analizė rodo, jog 2024 metais visos savivaldybės laikėsi fiskalinės drausmės įstatymo, šiais metais dvi savivaldybės gali viršyti numatytą išlaidų lygį.
„Reikia tikėti savivalda, merais ir, aišku, suprantu ir Finansų ministeriją, kurios galvos skausmas yra 60 kartų didesnis nei savivaldybės mero, todėl tas kraštutinis siūlymas apsaugant fiskalinius mūsų įsipareigojimus ir galimybes toliau didinti skolos aptarnavimą, nė vienas ministras to nenori“ – teigė A. Sysas.
„Manau, diskusijos Seime bus, ko gero. (...) Šį įstatymą priimt reikia, jam reikia 85 balsų. Diskusija bus ir Seime, planavau, kad pirmadienį susitiktume su Finansų ministerija ir Savivaldybių asociacija aptarti, jei reikia kažką pašlifuoti ir pakeisti, paprasčiausiai mus spaudžia laikas“, – teigė A. Sysas.
Vyriausybė trečiadienį pritarė Finansų ministerijos siūlymui supaprasti fiskalinės drausmės taisykles, pagal kurias vienintelis ribojantis dydis bus išlaidų augimas. Tačiau Vyriausybė neatsižvelgė į Lietuvos savivaldybių asociacijos pastabą dėl lankstumo taisyklės ir likučių naudojimo.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas penktadienį pabrėžė, kad likučio naudojimo ribojimas yra svarbus siekiant apsaugoti valstybės finansus sunkesniais ekonominiais laikais.
„Gyvename tokiais laikais, kai minimali alga auga 11 proc., pensijos – 12 proc., vidutinis atlyginimas irgi stiebiasi 10 proc., bet turbūt taip nebus visada. Nereikia šnekėti apie kraštutinius dalykus, užtenka natūraliausio ekonomikos sulėtėjimo“, –Regionų forume kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„Kas bus 2027 metais, kurie, numatoma, nebebus tokie dosnūs, kaip 2026-ieji, ir tas likutis savivaldybės išnaudotas reiškia, kad deficitinius biudžetus turi, tai ypatingai stipriai sumažins valstybės biudžetui erdvę finansuoti valstybės funkcijas“, – pridūrė jis.
Kaip pranešė Lietuvos socialdemokratų partija, A. Sysas penktadienį įregistravo įstatymo pakeitimus, kad savivaldybės prie einamųjų metų pajamų galėtų pridėti praėjusiais metais sukauptus nepanaudotų biudžeto pajamų likučius.
Parlamentaras siūlo įtvirtinti, kad savivaldybės biudžeto metinės išlaidos turi neviršyti pajamų, išskyrus metus, kai numatomas ekonomikos sulėtėjimas arba patiriamas nuosmukis. Pastaruoju atveju biudžeto išlaidos negalėtų viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento.
Savivaldybių asociacija šią savaitę perspėjo, jog šalies savivaldybės kitąmet prarastų apie 600 mln. eurų investicijoms skirtų lėšų, jei būtų priimtos įstatymo pataisos, pagal kurias savivaldybės negalėtų sukauptų nepanaudotų lėšų pridėti prie einamųjų metų pajamų ir taip lanksčiau įgyvendinti investicinius projektus ar skirti šias lėšas kitoms reikmėms.
2024 metų pabaigoje savivaldybės turėjo sukaupusios apie 622 mln. eurų likučių, o šiemet planuojama jų suma siekia 592 mln. eurų.
Pasak A. Syso, įstatymo priėmimas numatytas gruodžio 23 dieną.
