Taisyti, o ne keisti naujomis

Pratęsta garantija
Vyriausybė pritarė tai numatančioms priemonėms, tačiau Vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VTAT) kol kas neturi aktualios aiškios informacijos, kaip veiks Europos Komisijos (EK) valdoma platforma. Ją sukurti planuojama iki 2027 m. liepos pabaigos.
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigė, kad, nepaisant to, jog garantijos keisti prekę galioja dvejus metus, pasirinkus taisymo paslaugą garantija bus pratęsta vieniems metams.
„Nustatoma gamintojo pareiga pataisyti trūkumų turinčias prekes. Tam tikros elektrotechnikos prekių kategorijoms (pareiga) taikoma net ir pasibaigus dvejų metų teisinės garantijos terminui“, – Vyriausybės posėdyje sakė ministrė.
„Vartotojai platforma galės naudotis nemokai, lengviau rasti prekių taisytojų“, – kalbėjo ji.
Grės baudos
Žmogui paprašius gamintojas būtų įpareigojamas pataisyti prekę, laikinai jis galėtų pasiūlyti pakaitinę prekę, o jeigu jos pataisyti nebeįmanoma – atnaujintą prekę.
Be to, Vyriausybė pritarė, kad VTAT būtų atsakinga už Europos platformos administravimą Lietuvos skiltyje. Už reikalavimų nesilaikymą verslui ji galėtų skirti nuo 500 iki 5 tūkst. eurų baudą.
Pati tarnyba sako, kad dar neaišku, kaip veiks platforma, tačiau ji teigia palaikanti tokią iniciatyvą.
„Šiuo metu vyksta pirmieji diskusiniai posėdžiai šia tema su EK ir kitomis valstybėmis narėmis“, – komentavo tarnyba.
Nelinkę remontuoti
Anot VTAT, praktika rodo, kad vartotojai rečiau renkasi teisę nekokybišką prekę taisyti ir labiau linkę reikalauti naujos prekės ar pinigų grąžinimo.
„Naujoji platforma ir jos pagrindu teikiama taisymo paslauga turėtų būti aiški, lengvai prieinama ir patogi vartotojui. [...] Svarbu, kad prie sklandaus įgyvendinimo prisijungtų ir gamintojai, kuriems numatyta pareiga užtikrinti tam tikrų prekių taisomumą. Jie turėtų skelbti aiškią informaciją, nekeisti taisymo sąlygų tam tikrą laikotarpį, paslaugas vartotojui teikti nemokamai“, – aiškino tarnyba.
Teisingumo ministerija taip pat teigia, kad dabar žmonės dažnai netaiso prekių, net jei tai techniškai ir ekonomiškai įmanoma. Galiojant garantijai jie neretai pasirenka prekę pakeisti nauja, o jai pasibaigus taisymas dažnai būna pernelyg brangus ir nepatogus, todėl prekės išmetamos anksčiau, nei baigiasi jų faktinis naudojimo laikas.
Taip ne tik didėja atliekų kiekis, bet ir prarandama galimybė toms prekėms sugrįžti į rinką kaip naudotoms ar atnaujintoms, teigia ministerija.
Pakeitimai turėtų įsigalioti nuo kitų metų liepos pabaigos. Jiems dar turi pritarti Seimas.
