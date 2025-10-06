Teismas: ekspertas vertins kailinių žvėrelių verslo draudimo žalą

Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai spalio 2 dieną pavedė ją atlikti teismo ekspertui Taurui Antanui Tupiniui, o bylą sustabdė. Pastaroji nutarties dalis gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Ekspertas turės nustatyti, kokia būsima žala dėl verslo uždraudimo, paskaičiuota pagal kiekvieno ūkio rinkos vertę 2023 metų rugsėjo 20 dieną, atėmus valstybės kompensaciją, jeigu ji sumokėta, ir galimo realizuoti turto grynąją vertę, taip pat kompensacijas už atleistus darbuotojus.
Visi skundą teismui pateikę pareiškėjai iki spalio 15 dienos į teismo sąskaitą turi pervesti pinigus už ekspertizę – 170 tūkst. eurų, taip pat pateikti ekspertui visą jų turimą būtiną medžiagą, sudaryti būtinas ekspertizei sąlygas.
Žvėrelių ūkiams atstovaujantis advokatų kontoros „HubLegal“ partneris Vytautas Kaklys teigia, jog teismo ekspertizės skiriamos dažnai, tačiau tirti atvejus, susijusius su valstybės priimtais įstatymais, ekspertams pavedama retai.
„Laukia ilgas ir kruopštus procesas. Teismo ekspertas, turintis tam specialių žinių, tirs 48 kailinių žvėrelių ūkių nuostolius. Iš gautų duomenų ekspertas parengs išvadą, kurią turės pateikti Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmams, o iki tol bylos eiga sustos“, – pranešime sakė V. Kaklys.
Atsakovė byloje yra valstybė, o jai atstovauja Seimo kanceliarija.
Skundą teismui žvėrelių augintojai pateikė šių metų sausį.
BNS rašė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pernai ir šiemet gavo šešias paraiškas kompensuoti žvėrelių fermų patirtus nuostolius: Pernai trims fermų savininkams išmokėta beveik 11 tūkst. eurų už 3,66 tūkst. žvėrelių, šiemet vienam – 1,7 tūkst. eurų už 850 žvėrelių, o antram priskaičiuota 261,2 tūkst. eurų už 87 tūkst. gyvūnų.
Konstitucinis Teismas kovą paskelbė, kad praėjusios kadencijos parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
Žemės ūkio duomenų centro Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Lietuvoje dabar auginama apie 19,3 tūkst. šių gyvūnų. 39 ūkiai augina 703 tūkst. audinių, o dar 23 ūkiuose auginamos šinšilos.
Naujausi komentarai