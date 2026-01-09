Teks plačiau atverti pinigines: nuo sausio didėja centralizuotos šilumos kaina

Tarp penkių didžiųjų miestų mažiausiai mokės Šiaulių gyventojai – 7,79 cento (su PVM), arba 2,6 proc. daugiau nei prieš metus, daugiausiai – Kauno – 10,96 cento, arba 22,6 proc. daugiau.
Vilniuje šilumos kaina siekia 9,33 cento (3,9 proc. daugiau), Klaipėdoje – 8,76 cento (13,6 proc. daugiau), Panevėžyje – 8,89 cento (16,7 proc. daugiau).
Visoje šalyje brangiausiai centralizuotą šilumą sausį tiekia bendrovė „Lazdijų šiluma“ (15,13 cento, su PVM), pigiausiai – Utenos šilumos tinklai (6,66 cento).
BNS rašė, kad nuo sausio nebeliko PVM lengvatos centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms – jų tarifas didėja nuo 9 iki 21 procentų.
