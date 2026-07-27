Tėvams artėja brangus išbandymas

Tėveliai, panašu, pavyzdingai ruošiasi rugsėjo 1-ajai – perka kuprines, pieštukus bei sąsiuvinius.
„Daug ką esame dar suplanavę pirkti, bet jau daug ką ir turime, pavyzdžiui, kuprinę ir praeitų metų rašymo priemones. Liko nupirkti sąsiuvinius ir laukti sąrašo iš mokyklos“, – dalijosi moteris.
Vienos mokyklos jau pateikė reikalingų daiktų sąrašus, tad palengvino gyvenimą tėveliams.
Remiantis „Lidl Lietuva“ atlikta apklausa, šiais metais tėvai pasiruošimui mokyklai skirs nuo 100 iki 200 eurų – panašiai kaip pernai.
„Daugelis atsakiusių teigė, jog nuo 100 iki 200 eurų. Yra apklaustųjų, t. y. maždaug penktadalis, kurie sakė, kad bus šiek tiek virš 200 eurų. Be to, penktadalis pasakė, kad net iki 500 eurų“, – pasakojo „Lidl Lietuva“ komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Vidutinio prekių krepšelio kaina, pasak prekybininkų, mažai skiriasi nuo pernai metų.
„Galbūt pirmoką išleisti yra šiek tiek didesnis, nors, stebint tendencijas, prekės nėra pabrangusios lyginant su pernai ar užpernai“, – tikino „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
„Pigu.lt“ atstovas Nerijus Mikalajūnas savo ruožtu pasakojo, kad vidutinė prekės kaina pakilo šešiais eurais esą gyventojai labiau linkę pirkti kokybiškesnius ir brangesnius daiktus.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Šiais metais kainos yra šiek tiek didesnės. Matome, kad vidutinė kaina yra paaugusi, bet bendras krepšelis yra panašaus dydžio. Tai reiškia, kad darome išvadą, jog žmonės perka brangesnes prekes, bet galbūt mažesnius kiekius“, – kalbėjo jis.
Pastebima, kad gyventojams svarbiausia – akcijos, esą jie stengiasi apsirūpinti ne paskutinę minutę.
„Viską deriname pagal pirkėjų įpročius. Matome, kad žmonės nori apsipirkti be streso, t. y. anksčiau pradėti ruoštis grįžimui į mokyklas. Vieniems, girdime komentarų, kad per anksti, kitiems atrodo, jog viskas normalu. Visiems niekada neįtiksi“, – neslėpė L. Lesauskaitė-Remeikė.
„Mes mokyklinėmis prekėmis pradedame prekiauti šiek tiek vėliau, palyginus su kitais prekybos tinklais, tačiau mūsų sprendimas yra sąmoningas. Tikime, kad šiuo metu tėvai turi ir kitų rūpesčių, pavyzdžiui, rūpinasi vaikų sveikatos patikromis, o kiti dar mėgaujasi vasaros atostogomis“, – tvirtino „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Tiesa, prekybininkai rekomenduoja neskubėti ir pirmiausia susidaryti pirkinių krepšelį bei įsitikinti, ar tikrai reikia naujų prekių.
„Visada rekomenduojame nedaryti spontaniškų pirkimų, susidėti, susiplanuoti, kokio reikia krepšelio bei ar iš tikrųjų tų prekių reikia. Gal dar galima panaudoti iš paeitų metų, o jau pasižiūrėjus ir įsivertinus kainas, pirkti“, – aiškino N. Mikalajūnas.
Nors pernai populiariausios prekės buvo sąsiuviniai, rašymo priemonės, kuprinės, ypač su populiariais animaciniais herojais, šiemet esą populiarumo viršūnėje bus drabužiai ir avalynė.
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