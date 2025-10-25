TVF valdybos narys: tai gali tapti nauju investicijų „arkliuku“

„Pagrindiniai dalykai, dėl kurių yra kritusios investicijos į Lietuvą, yra susiję su geopolitine situacija. Manau, kad šiame kontekste gynybos pramonė ir investicijos į gynybą galėtų būti tas arkliukas, su kuriuo mes galėtume toliau judėti“, – laidoje „ELTA kampas“ kalbėjo V. Vasiliauskas.
Gynybos pramonės potencialą Lietuvoje ekspertas palygino informacinių technologijų (IT) sektoriui, kuris, jo manymu, šalyje itin sėkmingai klesti.
„Technologiniame ir IT sektoriuje mes tikrai turime kuo didžiuotis. Per paskutinius penkerius metus šio sektoriaus dedamoji mūsų ekonomikoje artėja prie 10 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP)”, – teigė buvęs Lietuvos bankas (LB) atstovas.
„Manau, kad šio sektoriaus išsivystymas padarė mus gerokai patrauklesniais ir mes dėl to išvengėme tų ekonominių sulėtėjimų, kuriuos patyrė Latvija bei Estija“, – tikino V. Vasiliauskas.
Kaip liepos mėnesį skelbė agentūra „Investuok Lietuvoje“, pasaulyje lėtėjus TUI srautams, pirmąjį 2025 m. pusmetį šalyje buvo fiksuoti gerokai suprastėję rezultatai – per pirmus šešis metų mėnesius buvo pritraukta 13 projektų, kurie sukurs 661 darbo vietą ir į ilgalaikį turtą investuos 15 mln. eurų.
Pernai per tą patį laikotarpį pritraukti 22 projektai, sukurta 1,2 tūkst. darbo vietų, į ilgalaikį turtą investuota 239 mln. eurų – tad per metus TUI rodikliai sumažėjo šešiolika kartų.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM), kuriai kartu su Finansų ministerija bus visiškai perduota atsakomybė už gynybos pramonę, vadovas Edvinas Grikšas yra sakęs, kad Lietuva yra diskusijose su 12 potencialių investuotojų, kurių didelė dalis yra iš gynybos sektoriaus.
