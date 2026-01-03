Tyrimas: ketvirtadalis jaunų suaugusiųjų per šventes išleidžia daugiau, nei gali sau leisti

Respondentai pripažįsta, jog leisti pinigus nebūtinoms išlaidoms juos skatina ir noras pasikelti nuotaiką, ir aplinkos įtaka.
„Dažnai jauniems žmonėms, dar tik pradedantiems savarankiškai tvarkyti savo finansus, šventės tampa ne tik džiaugsmo šaltiniu, bet ir finansinio pasirinkimo klausimu – kaip suderinti norą dalyvauti susibūrimuose ir asmeninio biudžeto galimybes, kai per trumpą laiką išleidžiama daugiau pinigų nei leidžia biudžeto galimybės, arba jie leidžiami mėginant atitikti socialiniuose tinkluose matomą gyvenimo būdą“, – pranešime cituojama „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Kaip rodo apklausos rezultatai, beveik pusė (48 proc.) respondentų teigė, jog kartais susitikimuose ir pasibuvimuose išleidžia daugiau pinigų nei jie tuo metu gali sau leisti. Tuo metu ketvirtadalis (26 proc.) sako, jog taip nutinka dažnai. Tokia pat dalis apklaustų gyventojų teigė, jog su tokiomis problemomis nesusiduria.
Tuo metu daugiau nei 60 proc. apklaustųjų pažymi, kad jiems yra tekę dėl finansų trūkumo praleisti pasibuvimus su draugais. Iš jų 31 proc. nurodo, kad taip jiems yra nutikę ne kartą. Dar 38 proc. jaunų žmonių nurodo, kad tokios dilemos jiems spręsti neteko.
Didžiausia apklaustųjų dalis (42 proc.) teigia, jog išleisti daugiau pinigų nei gali sau leisti juos skatina noras pasigerinti nuotaiką ar sumažinti įtampą, 29 proc. respondentų pagrindine išlaidavimo priežastimi įvardina norą pasidžiaugti savo pasiekimais, o dar 17 proc. teigia, jog tai lemia draugų ir artimųjų įtaka.
Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą 2025 m. rugsėjo 29 – spalio 14 d. „Swedbank“ Finansų instituto užsakymu atliko nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1013 18–29 metų amžiaus gyventojų.
