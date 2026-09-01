 Ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius

Ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius

2026-09-01 16:42
ELTOS inf.

Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ragina savivaldybes įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus – kreiptis dėl jos įvertinimo.

<span>Ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius</span>
Ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius / J. Kalinsko / BNS nuotr.

,,Gamta mūsų ūkininkų šįmet nepagailėjo, todėl nuostolių fiksavimas dabar yra labai svarbus – raginu visus nukentėjusius kreiptis į savo savivaldybes“, – pranešime cituojamas žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.

Kaip skelbia ŽŪM, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybės žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusių ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo bei nuostolių konstatavimo.

Ministerijos teigimu, jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei, kad būtų sudarytas išsamus nuostolių vaizdas.

Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio, rugsėjo 11 d.

ELTA primena, kad rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusios audros metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.

Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, o elektros tinkle užfiksuota daugiau kaip 9 tūkst. pažeidimų.

Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių Vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

Šiame straipsnyje:
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