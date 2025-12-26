Ūkininkams bus numatytos kompensacijos už lokių ir lūšių padarytą žalą

Tokius pokyčius šių metų birželio 30 d. įteisino Seimas, priėmęs Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Lino Jonausko inicijuotas įstatymo pataisas.
„Medžiotojai skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu gali būti net apie 30 lokių. Tuo tarpu lūšių suskaičiuojama apie 150. Šių plėšrūnų žala ūkininkams ir jų auginamiems ūkiniams gyvūnams auga, todėl žalos atlyginimas yra savalaikis žingsnis“, – sako L. Jonauskas.
ELTA primena, kad politikų diskusijos apie lokių padarytą žalą suaktyvėjo po to, kad šiais metais sostinėje, Vilniaus, Molėtų rajonuose buvo pastebėta klaidžiojanti meška.
Dėl pastaruoju metu padažnėjusių laukinių žvėrių apsilankymų miestuose politikai pasiryžo keisti teisės aktus ir peržiūrėti reagavimo į tokius įvykius algoritmus.
