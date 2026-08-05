Ūkininkams ir akvakultūros įmonėms – dar 15 mln. eurų

Be to, kaip rašo institucija, nustatytos lankstesnės pareiškėjų tinkamumo sąlygos, todėl finansavimą galės gauti daugiau apyvartinių lėšų stokojančių ūkių ir įmonių.
„Lengvatinių paskolų poreikis išlieka didelis, todėl priėmėme sprendimą papildomai skirti dar 15 mln. eurų. Siekiame, kad kuo daugiau ūkių ir žemės ūkio įmonių laiku gautų apyvartinių lėšų, reikalingų veiklos tęstinumui, biologiniam turtui įsigyti ir konkurencingumui išlaikyti. Drauge peržiūrėjome pareiškėjų tinkamumo sąlygas ir jas padarėme lankstesnes“, – pranešime cituojamas žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
„Praktika parodė, kad dalis gyvybingų ir perspektyvių ūkių dėl laikinų likvidumo sunkumų negalėjo pasinaudoti šia priemone. Tokias situacijas privalome spręsti. Valstybės parama turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia šiandien, kad laikini finansiniai iššūkiai netaptų kliūtimi tolesnei jų veiklai“, – tikina jis.
Lengvatinės paskolos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų apyvartiniam kapitalui padidinti ir biologiniam turtui įsigyti“ skirtos pirmine žemės ūkio ar akvakultūros produktų gamyba, taip pat savo užaugintos ar pagamintos produkcijos perdirbimu ir realizavimu užsiimantiems subjektams.
Teigiama, jog šiomis paskolomis gali naudotis tiek nuo stichinių meteorologinių reiškinių nukentėję ūkiai, tiek veiklą tęsti siekiantys ūkio subjektai, susiduriantys su sudėtingomis rinkos sąlygomis.
Siekiant, kad parama pasiektų daugiau jos labiausiai laukiančių ūkių, susiduriančių su laikinomis likvidumo problemomis, ŽŪM pakeitė skubaus padengimo (kritinio likvidumo) ir skolos rodiklių reikšmės.
Taip pat siekiant užtikrinti atsakingą valstybės lėšų naudojimą, vertinant pareiškėjus bus taikomi abu minėti rodikliai, kad lengvatinės paskolos nebūtų suteikiamos nemokiems ūkio subjektams.
Pasak ministerijos, papildomas finansavimas skirtas įvertinus didelį paskolų pagal priemonę poreikį – jau panaudota visa anksčiau lengvatinėms paskoloms skirta 25 mln. eurų suma.
Po pakeitimų bendra priemonei skiriama suma sieks 50 mln. eurų. Iš jų – 40 mln. eurų lengvatinėms paskoloms ūkiams ir įmonėms, nukentėjusiems nuo stichinių meteorologinių reiškinių arba susidūrusiems su rinkos sutrikimais ir 10 mln. eurų – paskoloms pagal nacionalinio plėtros banko ILTE kainodarą tiems subjektams, kurie negali gauti finansavimo iš bankų ar kitų finansų įstaigų.
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