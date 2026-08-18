Už „nematomą“ skolą Aidas Gedvilas įgijo turto už 200 tūkst. eurų

Anot jo, 2025 metų sausį A. Gedvilo nuosavybėn perėjo du įmonei „Soltekana“ priklausę objektai: daugiau nei 100 kv. metrų ploto komercinės patalpos Šiaulių centre, kuriose veikia „Gintarinė vaistinė“, ir didžioji dalis beveik keturių hektarų ploto sklypo Aukštadvario regioniniame parke. Registrų centro dokumentuose abiem atvejais nurodytas tas pats sandorio pagrindas – skolos padengimas.
Tačiau „15min“ tyrimų ir „Sienos“ išanalizuotuose dokumentuose nepavyko rasti duomenų, kurie paaiškintų, kada, kokio dydžio ir kokiu pagrindu tokia bendrovės skola politikui galėjo atsirasti. Jos nematyti nei A. Gedvilo turto, nei privačių interesų deklaracijose.
A. Gedvilas atsisakė žurnalistams paaiškinti skolos aplinkybes. Klausimus apie jo deklaruojamą turtą ir paskolas parlamentaras pavadino visuomenei „neaktualiais“.
Tai ne pirmas kartas, kai žurnalistams kyla klausimų dėl A. Gedvilo šeimos turto ir jo sąsajų su sūnaus bendrove „Soltekana“.
2016 metais „Soltekana“ gavo beveik 1,5 mln. eurų už dviejų degalinių pardavimą „Jozitai“.
Šis sandoris ir vėliau Gedvilų šeimos rankose atsidūręs kitas turtas jau buvo nagrinėti ankstesniame „Sienos“ tyrime. Po šiemet paviešintos informacijos teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto praturtėjimo, o įmonė buvo pradėta likviduoti.
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