Užfiksuotas pirmas šio viruso atvejis šiais metais

Pasak tarnybos, tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje.
Tarnybos duomenimis, virusas nustatytas Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime, kuriame veikia nekomercinis paukščių ūkis.
Ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną – dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius, buvo patvirtintas paukščių gripo virusas.
VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus specialistai, nuvykę į ūkį, nugaišino likusius paukščius, paėmė papildomus mėginius ir pradėjo epizootinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti kaip virusas galėjo patekti į ūkį.
VMVT Vilniaus priežiūros skyriaus vedėjos Vaidos Barkovskienės teigimu, ūkyje paukščiai buvo laikomi tiek lauko aptvaruose, tiek ūkiniuose pastatuose aptvertoje teritorijoje
„Tačiau teritorijoje esantis tvenkinys didina riziką, todėl negalima atmesti galimo kontakto su laukiniais paukščiais. Net ir esant aptvertai teritorijai, išlieka tikimybė, kad virusas gali patekti per laukinių paukščių išskyras ar kitus aplinkos veiksnius. Rizika dar labiau padidėja, kai naminiai paukščiai išleidžiami į atvirą lauką netoli vandens telkinių, kuriuose būriuojasi laukiniai vandens paukščiai – pagrindiniai paukščių gripo viruso platintojai. Tokiose vietose tikimybė virusui patekti į laikomų paukščių pulką išlieka itin didelė“, – VMVT pranešime cituojama V. Barkovskienė.
„Šiuo metu imamės visų būtinų priemonių ligos židiniui likviduoti ir dar kartą raginame visus paukščių laikytojus ypač atsakingai vertinti biologinio saugumo reikalavimus. Paukščių laikymas lauke prie vandens telkinių ar vietose, kuriose lankosi laukiniai vandens paukščiai, kelia milžinišką užsikrėtimo riziką, todėl būtina imtis visų įmanomų priemonių kontaktui su laukine fauna išvengti“, – priduria ji.
Mažiems naminių paukščių ūkiams rekomenduojama paukščius laikyti uždarose patalpose arba aptvaruose su stoginėmis. Taip jie būtų apsaugoti nuo kontakto su laukiniais migruojančiais paukščiais. Naminiams paukščiams skirtą pašarą rekomenduojama laikyti taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių, graužikų ir kitų gyvūnų, galinčių mechaniškai pernešti virusą.
Taip pat rekomenduojama nenaudoti naminių paukščių girdymui atvirų vandens telkinių vandens. Tuo metu namines žąsis ir antis raginama laikyti atskirai nuo kitų naminių paukščių. Galiausiai, rekomenduojama nesilankyti kitose paukščių laikymo vietose, vengti tiesioginio kontakto su laukiniais paukščiais.
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