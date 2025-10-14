Užimtumo tarnyba: šiemet į Lietuvą sugrįžo rekordinis skaičius lietuvių

Tarnybos duomenimis, didžiausias klientų skaičius buvo fiksuotas Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno regionų skyriuose.
„Dalis grįžusiųjų naudojasi galimybe gauti pirminę konsultaciją be registracijos. Tokios suteiktos pusei tūkstančio tautiečių visoje šalyje. Taip pat pastebime, kad grįžimui į Lietuvą ruošiasi ne tik patys užsienyje gyvenantys lietuviai – Užimtumo tarnyboje vis dažniau apsilanko ir jų artimieji, siekdami padėti planuoti sugrįžimą bei įsitvirtinimą Lietuvoje“, – pranešime cituojama iniciatyvos „Gal į Lietuvą?“ koordinatorė Agnė Skučaitė-Leonavičienė.
Kaip rodo Užimtumo tarnybos duomenys, specialistų trūkumas Lietuvoje vis auga. Inžinerijos srities specialistų poreikis apima beveik visą šalį – laisvų darbo vietų fiksuota 50-yje iš 60 savivaldybių.
Ypač paklausūs yra mechanikos, technologijų, gamybos ir statybos inžinieriai. Taip pat nemažėja ir informacinių technologijų srities specialistų poreikis – reikalingi kvalifikuoti, patyrę darbuotojai, gebantys prisitaikyti prie sparčios technologijų kaitos.
