Užimtumo tarnyba: trečdaliu išaugo Lietuvoje dirbančių moterų ukrainiečių skaičius

Tarnybos duomenimis, didžiausia dalis – 4,3 tūkst. – ukrainiečių dirba apdirbamosios gamybos įmonėse, dar beveik penktadalis – apgyvendinimo ir maitinimo (3 tūkst.). Sparčiausias darbuotojų skaičiaus augimas fiksuotas administracinės ir aptarnavimo veiklos srityje, kur dirba 2,5 tūkst. moterų ukrainiečių.
„Stebime teigiamus pokyčius – vis daugiau atvykusių ukrainiečių tautybės moterų susiranda nuolatinius darbus ir sėkmingai kuria savo ateitį mūsų šalyje. (...) Pradžioje nežinojome atvykusių žmonių išsilavinimo, siūlomos darbo pozicijos buvo susijusios su mažiau kvalifikuotu darbu. Be to, į mūsų šalį atvyko daugiau moterų ir vaikų, todėl ne visi darbo pasiūlymai atitiko jų poreikius. Visgi per šiuos metus matome ne tik kiekybinį, bet įvykusį kokybinį lūžį – ukrainietės vis dažniau užima aukštos ir vidutinės kvalifikacijos pozicijas“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
Šiuo metu kas septinta dirbanti ukrainietė užima aukštos kvalifikacijos pareigas – dirba mokytojomis, rinkodaros ir pardavimo specialistėmis arba analitikėmis.
Per trejus metus taip pat du kartus išaugo specialisčių skaičius, technikų ir jaunesniųjų specialisčių. Aukštos kvalifikacijos darbus Lietuvoje dirba 2,3 tūkst. moterų ukrainiečių.
Dar daugiau nei pusė ukrainiečių moterų dirba vidutinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus. Virėjomis įsidarbino 1,3 tūkst. moterų, parduotuvių pardavėjomis bei maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatorėmis – po 700, kepėjomis ir konditerėmis bei pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatorėmis – po 500.
Tuo metu nekvalifikuotus darbus Lietuvoje dirba trečdalis ukrainiečių moterų, iš jų – daugiausiai valytojomis (2,3 tūkst.), virtuvės pagalbininkėmis (800), pakuotojomis (500), krovikėmis bei prekių į lentynas krovėjomis (po 300).
Tarnybos duomenimis, šiuo metu šalies darbo rinkoje dirba 41,7 tūkst. ukrainiečių. Darbo ieško 3 tūkst., iš jų – 2,4 tūkst. moterų.
