Vaiko išleidimas į mokslus – prabanga: tėvai atskleidė, kas labiausiai tuština piniginę

„KK2“ komanda aplankė vilnietę Juliją Paulauskienę, kuri pasidalijo savo patirtimi, kiek kainuoja išleisti vaikus į mokyklą.
„Tai turbūt biudžetas labai panašus ar pirmokei, ar trečiokei, nes praktiškai viskas iš naujo. Visi vaikai nori naujų daiktų, tai apie 400–500 eurų turbūt vaikui gaunasi. Galbūt net be būrelių, sakyčiau, tiesiog į mokyklą išleisti pirmą ir trečią klasę.“ – sakė dviejų vaikų mama Julija Paulauskienė.
Moteris augina dvi dukras – trečiokę Patriciją ir pirmokę Liuciją. Vienas svarbiausių pirkinių – kuprinė.
„Aišku, vaikai nori patys išsirinkti, nes nori pasižiūrėti spalvą, o tėvai turi stebėti, kad būtų patogu, kad nebūtų per sunki ir kad viskas tilptų. Tiesiog mergaitės buvo susitaupusios, tai važiavo ir pirko tai, ką norėjo. Kuprinės kainuoja maždaug nuo 70 iki 100 eurų“, – teigė V. Paulauskienė.
Daug kainuoja ir tas turinys, kuris yra kuprinėje.
„Tai turinys – visi aplankalai, sąsiuviniai, pieštukai, flomasteriai, guašai, plastilinas. Maždaug apie 70 eurų vaikui į vidų reikia sudėti. Aišku, dar mokykloje prisidės pratybos ir vadovėliai“, – akcentavo moteris.
Mokyklos madose labai svarbų vaidmenį užima penalas.
„Penalai kainuoja apie 20 eurų, tokios kainos“, – skaičiais dalinosi J. Paulauskienė.
Brangiai kainuoja ir kapsuliniai rašikliai.
„Pirmokams rašikliai mažesni ir svarbiausi rašaliniai. Mūsų mokykloje leidžia, kad nebūtų būtinai plunksniniai, svarbu, kad būtų rašalinis. Bet turi ir vieną, ir kitą, nes neaišku, su kuriuo bus patogiau rašyti. Kaina gali būti nuo 5 iki 20 eurų, priklausomai nuo modelio“, – dalijosi dviejų vaikų mama.
Nuskambėjus rugsėjo pirmosios skambučiui, prasideda ne tik pamokos, bet ir būreliai.
„Yra kai kurie nemokami mokykloje, bet pagrinde, kur jos nori lankyti, yra mokama. Reikia pirkti įvairius daiktus. Papildomai būreliams susidaro apie 100–200 eurų“, – tikino vilnietė.
Kai kuriose mokyklose būtina nešioti uniformą. Pirmokė Liucija ir trečiokė Patricija savąsias jau turi.
„Pačios uniformos, man atrodo, apie 70–100 eurų. Reikia švarko, sijono, kelnių, marškinėlių po apačia, pėdkelnių arba kojinių, kol šilta“, – pasakojo J. Paulauskienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Mokyklinių uniformų yra įvairių. Pigiausia kainuoja 50 eurų, brangiausios gali siekti kelis šimtus.
„50 eurų galėtų būti megztinis ir polo marškinėliai. Bet kai kurios šeimos nusiperka už 300 eurų, nes reikia keisti polo marškinėlius, bizonus, kelnes, marškinius ar palaidinę, kaklaraištį – visa tai susideda“, – sakė mokyklinių uniformų parduotuvės direktorius Lionius Treikauskas.
Uniformų siuvėjai stengiasi prisitaikyti prie vaikų norų ir modernizuojasi. Dabar labai populiarūs „oversize“ (angl. perdideli) drabužiai.
„Merginos po truputį pradeda nešioti klostuotus sijonus, bet manau, dar apie metus ar pusantrų „oversize“ drabužiai bus madingi“, – tikino L. Treikauskas.
Vis daugiau vaikų renkasi ryškių spalvų uniformą.
„Spalvos keičiasi, ryškėja – raudona, bordo, žalia, geltona. Man tai labai patinka“, – džiaugėsi parduotuvės direktorius.
