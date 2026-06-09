Vaitiekūnas Alytuje aptars regiono investicijų ir finansavimo galimybes

Kaip skelbia ministerija, susitikimo metu bus pristatytos valstybės finansavimo priemonės, kurios prisideda prie realių pokyčių Alytaus rajone, stiprina vietos verslo konkurencingumą bei spartina investicinių projektų įgyvendinimą.
Susitikimas organizuojamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos salėje, o vėliau vyks ir panelinė diskusija, kurioje dalyvaus K. Vaitiekūnas, nacionalinio plėtros banko ILTE generalinis direktorius Dainius Vilčinskas, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) direktorė Indrė Šuolienė ir Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis.
Po diskusijos vyks verslo, žemės ūkio ir viešojo sektoriaus individualios konsultacijos su nacionalinio plėtros banko ILTE ir CPVA ekspertais, kurių metu dalyviai galės gauti išsamius atsakymus į aktualius verslo, investicijų ir projektų finansavimo klausimus.
ELTA primena, jog gegužę nacionalinis plėtros bankas ILTE finansavimą pradėjo teikti ir iš nuosavo kapitalo, tai reiškia, jog įstaiga pradėjo veikti kaip pilnavertis plėtros bankas.
Anot K. Vaitiekūno, finansavimas nuosavomis plėtros banko lėšomis sudarys galimybę gauti aukštą tarptautinių agentūrų skiriamą kredito reitingą, kuris leis skolintis palankesnėmis sąlygomis.
ILTE teigimu, skolinimas nuosavomis lėšomis klientams suteiks daugiau lankstumo, suteiks platesnį finansuojamų projektų, veiklų, išlaidų spektrą nei tiksliniuose finansavimo produktuose.
ILTE jau anksčiau skelbė pradedanti naują plėtros etapą – per artimiausius ketverius metus į Lietuvos ekonomiką planuoja įlieti 6 mlrd. eurų, dalį šių lėšų pritraukti per tarptautines finansų įstaigas.
Tam stiprinami priežiūros ir pinigų plovimo prevencijos kontrolės mechanizmai – didinamas stebėtojų tarybos narių skaičius, įtraukiant tarptautinių finansų institucijų atstovus, jau įsteigti ir nauji tarybos komitetai, sudaryti susitarimai su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Seimui pritarus dabar svarstomam įstatymui, numatoma, kad naujas ILTE priežiūros modelis įsigaliotų nuo 2027-ųjų.
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