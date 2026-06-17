Vaitiekūnas apie „pagundų“ mokesčių korekcijas: kol kas tokių minčių nėra

„Nebent kažkokie patvarkymai (mokesčių – BNS) tokie daugiau techniniai. Bet politiškai jautrių prisilietimų nenorėtume daryti“, – žurnalistams trečiadienį sakė Kristupas Vaitiekūnas.
„Kol kas tokių minčių nėra“, – teigė jis, paklaustas, ar bus koreguojamas šiemet įsigaliojęs cukraus mokestis arba azartinių lošimų apmokestinimas.
Finansų ministro teigimu, bus peržiūrimas trimetis akcizų planas: „Kažką bandysim žiūrėti, kaip nuo kitų metų padaryti. Kažką gal pavyks suamortizuot, galbūt nepavyks, bet prie šito klausimo turbūt grįšime dar ne kartą.“
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis pirmininkas V. Sinkevičius trečiadienį Žinių radijui sakė, jog naujoji koalicija tikrai nedidins mokesčių, tačiau neatmetė, kad gali būti koreguojami „su pagundomis susiję“ mokesčiai, pavyzdžiui, cukraus ar azartinių lošimų.
Be to, pasak jo, atėjusi į valdžią jo partija sieks papildomų 70 mln. eurų išmokoms tėvams.
Paklaustas, ar realu valstybės biudžete rasti demokratų pageidaujamų lėšų, K. Vaitiekūnas neatmetė, jog viešieji finansai galėtų būti perstumdomi, dalies išlaidų atsisakoma.
„Turime laikytis fiskalinės drausmės, bet tikrai eilučių viduje galima pastumdyti, kad įsiterptų naujos išlaidos, kažkokias senas galbūt galima šiek tiek optimizuot ar atsisakyt ne tokių naudingų programų“, – trečiadirenį kalbėjo ministras.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų vadovaujama dauguma jau yra priėmusi ne vieną sprendimą, susijusį su mokesčiais. Didžioji naujų mokesčių dalis įsigaliojo nuo šių metų.
Naujausi komentarai