Vaitiekūnas: yra erdvės trigubinti NT ir kitų turto mokesčių pajamas į biudžetą

„Turto mokesčiai turi daug privalumų, iš jų galėtume surinkti trigubai daugiau nei surenkame dabar, (…) tai iš tikrųjų yra neišnaudotas rezervas“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė finansų ministras.
Pasak jo, vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalys iš visų turto mokesčių surenka apie 0,9 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP), o Lietuva – tik 0,3 proc. BVP.
„Tada, kai žmonės jį priims, supras ir nebus streikų dėl 20 eurų mokėjimo už butą, tada bus akivaizdu, kad visuomenė ji priima ir jį (naują NT mokestį – ELTA) bus galima priimti“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Taip ministras kalbėjo tarp politikų atsinaujinus diskusijoms apie birželį Seime priimtą naują NT mokesčio modelį, kuris įsigalios nuo kitų metų.
Kaip teigė socialdemokratas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas, šį mokestį parlamentui gali tekti taisyti, nes juo nebus pasiekta norimo rezultato, bus surenkama mažai pajamų.
Seimas po kelis mėnesių trukusių diskusijų ir 9 kartus parlamente besikeitusių siūlymų pritarė nuo 2026-ųjų keisti NT apmokestinimo modelį.
Politikai teigė, kad kitąmet kylant mokestinėms šalies nekilnojamojo turto vertėms, mokestis gyventojams smarkiai išaugtų – šias vertes po penkerių metų iš naujo perskaičiuoja Registrų centras.
Skaičiuojama, kad naujos NT vertės gali didėti 70-90 proc.
Seimas taip pat pritarė, kad nuo šiol mokestinės vertės bus perskaičiuojamos dažniau – kas trejus metus, taip siekiant išvengti didelių mokestinių verčių šuolių.
Dabar neapmokestinama riba visam gyventojams priklausančiam būstui siekia 150 tūkst. eurų nuo bendros jų vertės, tarifai – nuo 0,5 iki 2 proc.
Pirmas gyventojų būstas nuo kitų metų savivaldybių sprendimus bus apmokestinamas 0,1–1 proc. tarifų ribose, skaičiuojant nuo naujai nustatyto neapmokestinamojo dydžio – jeigu turto vertė siekia 450 tūkst. eurų (bendrasavininkiams – 900 tūkst.)
Seimas taip pat pritarė atskirai apmokestinti antrą, trečią ir visus likusius gyventojų NT objektus –bus taikomi 0,2–1 proc. tarifai, priklausomai nuo turto vertės, kai bendra neapmokestinama jų vertė turi sudaryti mažiausiai 50 tūkst. eurų.
