Valdančiųjų frakcijos renkasi aptarti kitų metų biudžeto projekto

Tai bus pirmas bendras trijų frakcijų posėdis rugpjūtį suformavus naują valdančiąją koaliciją. Jose iš viso yra 82 nariai.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas BNS išvakarėse sakė pristatysiantis pirminį 2026 metų valstybės biudžeto projektą, pagrindinius jo prioritetus.
Pirmadienį projektą jis pateikė valdančiosios koalicijos tarybai.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas BNS sakė, kad svarstant 2026-ųjų biudžeto projektą, kaip įprastai, įvairių sričių finansavimo poreikiai yra dideli, tačiau biudžete nėra tiek pinigų.
„Yra keletas įstatymų pataisų pasiūlymų, tai yra dėl konstitucinio įstatymo pakeitimų griežtinant vidinę fiskalinę drausmę. Apie tai ir kalbėsime, nes poreikis visų didelis išlaidoms, o pajamų tiek nėra“, – BNS išvakarėse sakė A. Sysas.
K. Vaitiekūnas interviu BNS pirmadienį sakė, kad gynybos finansavimas yra didžiausias iššūkis rengiant 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Anot jo, gynybai kitąmet bus skirta ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto, arba apie 4,5 mlrd. eurų.
Finansų ministro teigimu, kol kas nenumatoma įvesti jokio naujo mokesčio bankams. Be to, po konsultacijų su politikais bus aiškiau, ar stabdyti dyzelino akcizo didinimą nuo sausio, tuo metu gyventojų pajamų mokesčio lengvatą ūkininkams numatoma pakoreguoti, kad ji galiotų tik gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos.
Kitų mokesčių pakeitimų su 2026 metų metų biudžetu teikti kol kas neplanuojama. Nuo sausio įsigalios birželį Seimo patvirtina mokesčių reforma, pagal kurią keisis gyventojų pajamų bei nekilnojamojo turto apmokestinimas, 1 procentiniu punktu iki 17 proc. didės pelno mokestis, įvedamas vadinamasis cukraus ir ne gyvybės draudimo sutarčių mokesčiai, be to, panaikintos kai kurios pridėtinės vertės mokesčio lengvatos.
Finansų ministerija prognozuoja, kad mokesčių reforma Gynybos fondą kitąmet papildys maždaug 340 mln. eurų, o vėlesniais metais – po daugiau nei 500 mln. eurų.
Kitų metų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė ketina svarstyti spalio 15-ąją, o Seimui jis bus pateiktas iki spalio 17 dienos.
Naujausi komentarai