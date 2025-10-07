Valdžios pajamos kitąmet augs 13 proc. iki 36,6 mlrd. eurų, išlaidos – 7,5 proc. iki 38 mlrd. eurų

Gynybai numatoma skirti 4,5 mlrd. eurų, – 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Vien valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 17,4 mlrd. eurų – 11,7 proc. daugiau (be Europos Sąjungos lėšų), o savivaldybių biudžetų (be valstybės biudžeto dotacijų) – 4,6 mlrd. eurų – 10,7 proc. daugiau, rodo valdančiųjų Seimo frakcijoms antradienį pristatytos kitų metų biudžeto projekcijos, kurias turi BNS.
Socialinių fondų biudžetų, įskaitant „Sodrą“, Gynybos fondą ir Indėlių draudimo fondą, pajamos turėtų siekti 10,34 mlrd. eurų – 17,9 proc. daugiau.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pajamos sieks 4,27 mlrd. eurų – 8,3 proc. daugiau.
Tuo metu planuojamos bendros valdžios sektorių išlaidos sieks 38,12 mlrd. eurų, arba 7,5 proc. daugiau nei šiemet.
Valstybės biudžeto asignavimai turėtų siekti 20,5 mlrd. eurų, arba 4,8 proc. daugiau, o savivaldybių – 4,6 mlrd. eurų, arba 10,7 proc. daugiau.
Socialinių fondų biudžetų išlaidos turėtų siekti 8,86 mlrd. eurų – 11,5 proc. daugiau, PSDF biudžeto – 4,27 mlrd. eurų – 8,3 proc. daugiau.
Kelių finansavimui kitąmet numatoma 730,5 mln. eurų – 4,6 proc. daugiau nei numatyta šiemet (726 mln. eurų), iš jų valstybės biudžeto lėšos Kelių priežiūros plėtros programai siektų 388,6 mln. eurų – 175 mln. mažiau. Ši suma mažėja, nes 178,8 mln. eurų bus skiriama į kuriamą naują Valstybinį kelių fondą.
Tačiau realiai kitais metais kelių finansavimas mažėja 9,3 proc., kadangi šiemet realiai jiems bus skirta 805 mln. eurų, įskaitant 59 mln. eurų iš Gynybos fondo ir 20 mln. eurų kelio Vilnius-Utena rekonstravimui.
Nuo 2027 metų planuojamas didesnis finansavimas keliams, nes bus gauta pajamų iš naujos kelių rinkliavos.
Europos Sąjungos paramos lėšų keliams 2026 metais numatyta 163 mln. eurų – 0,5 proc. daugiau nei šiemet.
Naujausi komentarai