Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos augo iki 12,75 mlrd. eurų

Į valstybės biudžetą surinkta 10,1 mlrd. eurų pajamų – 9,4 proc. daugiau nei prieš metus, arba 58,3 proc. patvirtinto metinio pajamų plano, kuriame numatyta surinkti 17,31 mlrd. eurų.
Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 4,57 mlrd. eurų – 11,8 proc. daugiau nei prieš metus dėl didėjusio vidaus vartojimo. Iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkta 2,14 mlrd. eurų – 12,9 proc. daugiau.
Bendrai į valstybės ir savivaldybių biudžetus GPM gauta 4,25 mlrd. eurų – 10,3 proc. daugiau. Pajamų augimą lėmė didėjęs darbo užmokesčio fondas ir išaugusi mokėtino GPM prievolė pagal metines deklaracijas už 2025 metus.
Už visas akcizines prekes surinkta 1,29 mlrd. eurų – 9,5 proc. daugiau. Daugiausia prie augimo prisidėjo energinių produktų akcizai, o papildomų pajamų gauta ir iš šiemet įvesto akcizo nealkoholiniams saldintiems gėrimams.
Pelno mokesčio gauta 1,12 mlrd. eurų – 5,9 proc. daugiau dėl didesnių avansinio pelno mokesčio įmokų, kurias lėmė šiemet padidintas pelno mokesčio tarifas (nuo 16 iki 17 proc.).
Vis dėlto birželį, suėjus metinio pelno mokesčio už 2025 metus mokėjimo terminui, gauta beveik tiek pat pajamų kaip ir prieš metus. Pajamų augimą ribojo sulėtėjęs praėjusių metų apmokestinamojo pelno augimas ir didesnė, nei ankstesniais laikotarpiais, 2025 metais avansu sumokėtos metinės prievolės dalis.
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