Valstybės turto aukcionų sąraše – 60 naujų kompleksų

Iš sąrašo taip pat išbraukta 112 turtinių kompleksų, už kuriuos valstybė gavo beveik 5 mln. eurų pajamų, bei dar septyni kompleksai, kurie perduoti Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos kariuomenei, Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei Regionų administraciniam teismui.
„Šiuo Vyriausybės nutarimu projektu įgyvendiname centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdymą – atsisakome nebenaudojamo nekilnojamojo turto, taip sutaupydami valstybės lėšų ir atverdami kelią naujiems projektams. Valstybės turtas neturi reikalauti išlaidų tuščiam išlaikymui, o teikti naudą žmonėms ir valstybei“, – pranešime sakė ministerijos kanclerė Ingrida Ragaišienė.
Tarp naujai į sąrašą įtrauktų objektų yra administracinės, gyvenamosios, komercinės paskirties nekilnojamojo turto įvairiuose Lietuvos regionuose.
Į sąrašą pateko Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos perduodamas garažas Šilutės rajone, Rusnės seniūnijoje, Pakalnės kaime, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos perduodamas sandėlis Klaipėdoje.
Taip pat įtraukti keli Aplinkos apsaugos departamento objektai Alytuje ir Druskininkuose.
Anot ministerijos, šiemet tarp brangiausiai viešuosiuose aukcionuose parduotų į sąrašą įtrauktų valstybės nekilnojamojo turto objektų – administracinės patalpos Vilniuje, už kurias pasiūlyta daugiau nei 1,6 mln. eurų, ir administracinis pastatas Ginkūnų kaime, Šiaulių rajone, už kurį pasiūlyta daugiau nei 400 tūkst. eurų.
Per artimiausius keturis mėnesius Turto banko organizuojamuose viešuosiuose aukcionuose planuojama pasiūlyti šiame sąraše esančio nekilnojamojo turto, kurio bendra vertė siekia apie 3,2 mln. eurų.
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